《黑白大廚2》不只是料理賽：從賽制進化到韓食推廣 如何打造餐飲內容新高度？

第二季延續限時對決與淘汰制，白黑湯匙陣容升級，加入韓國地方食材與永續概念，賽制更成熟但兼具創新。（圖片來源：hypebeasttw IG）

撰文＝王福闓

串流平台Netflix網飛自推出「黑白大廚：料理階級大戰」第一季後，引發眾多的關注與評論，也不少人期待第二季的上檔。第二季播出後，網路聲量迅速發酵，但跟前一集相比，討論焦點逐漸從誰會贏轉向想創新什麼。

如果說第一季是帶有震撼性的實驗節目，第二季則更像是一場成熟但保守的延續，這也直接影響了觀眾對賽制、參賽者結構，以及專業含金量的評價。

賽制創新與參賽者結構

第二季沿用了包括限時對決、指定主題與淘汰制，也加入了部分的創新。

廣告 廣告

像是一開始白湯匙只剩18人，而後則有兩位第一集的白湯匙加入回來，卻需要跟黑湯匙們一起選拔，而入選條件更爲嚴苛。這增加了節目的可看性與緊湊程度，也喚起不少原有觀眾的記憶連結。從節目精彩度來看，我感覺因為隱藏白湯匙的參加與黑湯匙的素質提升，也讓精彩度有維持以往水平。

從參賽者來看，第二季的整體平均水準，感覺高於第一季，黑湯匙選手節目表現上更穩定，失誤率下降，有不少人的餐廳也是必比登推薦，甚至是米其林餐廳的背景。更像是一群已經歷過市場洗禮的實務型廚師，在節目的呈現上也更有吸引力，同時減少了過於譁眾取寵的參賽者。

在白湯匙陣營中，米其林星級主廚的集中度明顯高於第一季，不論是現役星級主廚，或長期活躍於高端餐飲體系的代表人物，都讓白湯匙的能力高度形象更加鮮明。不過也加入了像是以寺廟餐飲為主的白湯匙，豐富了餐飲類型並帶有永續議題的概念。

韓食地方特色與節目深度

從第三集開始，就很明顯呼應節目對於韓國餐飲觀光的推動目的，以韓國20個地方城市與其在地代表性食材，作為料理競賽的核心主題。以原州牛舌為例，這並非典型的高端料理明星食材，它帶有明確的地域性與庶民飲食記憶，也考驗廚師對於處理時間、口感轉化與風味平衡的基本功。

之後像是考量到，僧侶的可料理食材選擇加平松子，或是少見的浦項鮟鱇魚，進一步拉開了第二季與第一季在料理深度上的差距。韓國特色食材具有高度地域化，這讓比賽的難度不再只是技術，而是理解門檻的問題，更透過節目讓觀眾更了解並認識韓國的料理與文化、地方特色。

從以播出的內容來看，「黑白大廚：料理階級大戰」第二季仍然有不少創新，整天運用的視覺呈現也更爲震撼和創意。傳播的目標也很明確，至於後續是否能維持熱度甚至是透過擴散，像是第一季後續不少台灣品牌也跟參賽者大廚來聯名，這都值得觀察與期待。

【本文為作者意見，不代表本媒體立場】

【本文獲王福闓授權刊登，原文標題：《黑白大廚：料理階級大戰第二季的創新與挑戰》】

審稿編輯：林玉婷

延伸閱讀

為何白種元說回頭客是關鍵？ 從《黑白大廚》團體戰看餐飲業商業思維

「黑白大廚」爆紅、全球放送韓食文化！反思台灣在地食材該如何提升國際競爭力？

《黑白大廚》挑戰的不只是料理競賽天花板！國家級韓食推廣才是背後目的？