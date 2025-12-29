「黑白大廚2」亮點多！善財法師征服評審、孫鍾元呼聲高

老神在在的剁碎食材，短短間內將松子的美味，淋漓盡致發揮在湯底麵條。（圖／翻攝自Netfilx）





韓國實境美食節目《黑白大廚》第二季亮點滿滿，開播第一週就創下收視好成績，550萬次觀看的好成績，尤其是人氣超夯的帥主廚孫鍾元，近期PO出個人寫真，再次擄獲大批粉絲，還有以松子料理一戰成名的善財法師，僅用一道全素料理，就讓毒舌評審，讚不絕口。

韓國實境節目《黑白大廚2》：「用食物調理機打愈久，松子的香氣就愈容易消失。」

手起刀落，老神在在的剁碎食材，短短間內將松子的美味，淋漓盡致發揮在湯底麵條，南韓寺廟料理名匠善財法師，這一道全素料理，一把抓住評審的味蕾，大獲好評。

韓國實境節目《黑白大廚2》：「我品嘗這道麵之後，心想就是這道了，其他料理不可能贏過的。」

雖然最後在巧思上敗給對手，但能讓嚴格又毒舌的評審安成宰，讚不絕口，可想這道料理有多美味。

韓國實境節目《黑白大廚2》：「我吃了一號料理松子麵非常出色，真的很美味，我沒想過松子的香氣竟然能這麼美。」

69歲的善財法師，其實來頭不小，過去從基督徒改信佛教，是韓國首位「寺剎飲食」大師，推廣佛教五辛禁忌以素食為主，堅持藥食同源食物即藥，也曾受邀到各國演講，還被堪稱是寺廟界的精緻餐飲。

更被網友挖出她是男團BTOB成員，李昌燮的姑姑亮點再加一，同樣為節目再添新話題，還有他。

韓國實境節目《黑白大廚2》：「我一開始經營的餐廳，是LAmant Secret，並在那裡獲得米其林一星認證，大概是第五年了，至今仍維持著一星評價。」

最帥主廚孫鍾元，開播前奪冠呼聲就很高，除了一手好廚藝，還有一張帥臉蛋，反差萌的個性圈粉無數，也讓節目播出一週，就衝破550萬次觀看。

尤其是這個人寫真照，濃眉大眼靦腆笑容，再次迷倒一票粉絲。

韓國實境節目《黑白大廚2》：「既然要比賽，我就想跟強者較量。」

黑白大廚第二季誠意滿滿，卡司超強又養眼，就讓觀眾更期待，後續比賽發展，冠軍落誰家。



