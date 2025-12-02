《黑白大廚2》來了！全新規則殘酷翻倍 2位神祕選手回歸「挑戰二次機會」

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季預告曝光。Netflix提供

Netflix今（2日）釋出《黑白大廚：料理階級大戰》第2季正式預告，揭露本季全新遊戲規則，也同時預告兩位神祕參賽者將回歸，自稱「帶著第二次機會回來」。這部受到全球粉絲歡迎的實境競賽節目將於12月16日獨家於Netflix上線。

白湯匙視覺海報亮相 預告更大規模料理決戰

新公開的「白湯匙」大廚視覺海報，以宛如摩天輪般動感運轉的食材構圖，暗示第2季將展開更大規模、更壯觀的料理對決。正式預告將焦點轉向「黑湯匙」主廚，他們的大膽封號說明了一切：「三星殺手」、「西村皇太子」、「料理怪物」、「BBQ研究所長」等，每個綽號都代表無畏、破格與多年磨練的真功夫。

廣告 廣告

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季海報。Netflix提供

黑湯匙 vs. 白湯匙更狠 參賽陣容讓主廚驚呼

像「料理科學家」與「中式料理暴走族」這類出乎意料的稱號，更暗示本季可能出現意想不到的結盟與震撼性的排名變動。各個黑湯匙主廚們蓄勢待發，說明自己在一流餐廳工作過，並肯定自己是世界第一。不過當他們見到白湯匙的參與主廚時，也驚呼說道：「真沒想到他們會來參加」、「以這些人選來看，感覺他們沒想過要拍第3季」。

過往紀錄亮眼 神祕選手回歸添懸念

第1季「盲選評比」本季也強勢回歸，評審僅憑味道決定勝負。但本季最大伏筆則是全新規則的曝光，以及兩位戴著面具、為雪恥而歸的神祕選手再度登場，預告將開啟一連串無法預測的巨大轉折。



回到原文

更多鏡報報導

濱崎步面對1.4萬空位開唱！陸網打臉稱「彩排照」 兩派說法戰翻

YOASOBI才宣布10城巡演！維基驚見「台北大巨蛋演出日期」

金水龍錄影突昏迷！2藝人好友「做CPR 20分」 搶命全程曝光