《黑白大廚2》全新賽制曝光！預告2名神祕參賽者回歸雪恥

Netflix 2日釋出《黑白大廚：料理階級大戰》第2季正式預告，揭露本季全新遊戲規則，也同時預告兩位神祕參賽者將回歸，自稱「帶著第二次機會回來」。

Netflix 2日釋出《黑白大廚：料理階級大戰》第2季正式預告，揭露本季全新遊戲規則。（圖／Netflix）

新公開的「白湯匙」大廚視覺海報，以宛如摩天輪般動感運轉的食材構圖，暗示第2季將展開更大規模、更壯觀的料理對決。聲望與榮譽懸於一線，今年的頂尖白湯匙大廚們齊聚競技場，要捍衛自己的料理實力。正式預告將焦點轉向「黑湯匙」主廚，這些隱藏的高手蓄勢待發，要去挑戰料理階級的白湯匙們。一樣以冷峻的黑白廚房為背景，黑湯匙的登場本身就對白匙象徵著威脅。

他們的大膽封號說明了一切：「三星殺手」、「西村皇太子」、「料理怪物」、「BBQ研究所長」等，每個綽號都代表無畏、破格與多年磨練的真功夫。像「料理科學家」與「中式料理暴走族」這類出乎意料的稱號，更暗示本季可能出現意想不到的結盟與震撼性的排名變動。各個黑湯匙主廚們蓄勢待發，說明自己在一流餐廳工作過，並肯定自己是世界第一。不過當他們見到白湯匙的參與主廚時，也驚呼說道：「真沒想到他們會來參加」、「以這些人選來看，感覺他們沒想過要拍第3季」。

新公開的「白湯匙」大廚視覺海報，以宛如摩天輪般動感運轉的食材構圖，暗示第2季將展開更大規模對決。（圖／Netflix）

不僅如此，第1季「盲選評比」本季也強勢回歸，評審僅憑味道決定勝負。但本季最大伏筆則是全新規則的曝光，以及兩位戴著面具、為雪恥而歸的神祕選手再度登場，預告將開啟一連串無法預測的巨大轉折。《黑白大廚：料理階級大戰》第2季12月16日起，僅在Netflix獨家播出。

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季出演者

李駿（Lee Jun）（이준）：擁有米其林二星的主廚

孫鍾元（Son Jong-won）（손종원）：在韓食與西餐各獲得米其林一星

善財法師（Venerable Sunjae）（선재스님）：韓國頭號寺剎飲食名匠

侯德竹（Hou Deok-juk）（후덕죽）：擁有57年資歷的中式料理大師

朴孝男（Park Hyo-nam）（박효남）：47年資歷的法式料理大師

鄭鎬泳（Jung Ho-young）（정호영）、Sam Kim（샘 킴）、Raymon Kim（레이먼 킴）：深受韓國觀眾喜愛的國民大廚

宋勳（Song Hoon）（송훈）：曾擔任《廚神當道韓國版》第4季評審

林盛根（Im Seong-keun）（임성근）：《韓食大賽》第3季（한식대첩3）優勝者

