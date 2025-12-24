《黑白大廚2》再登Netflix全球冠軍！百位主廚保密9個月
韓國料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第2季上週二（16日）在Netflix正式上線，立刻登上「全球Top10」榜單的非英語電視節目冠軍寶座，本季在規模、賽制、廚師間的感情與互動層面的全面升級，全新規則與高風險的團隊賽制，參賽主廚必須從巨大的旋轉食材輪盤中挑選食材，上季深受觀眾喜愛的主廚們也將以「特別評審」身分回歸，預告賽事即將迎來關鍵轉折點，在結束「黑湯匙」對「白湯匙」的1對1對決後，正式進入第3項任務。
日前在首爾舉辦記者會，由導演金學慜、金銀芝攜手白湯匙主廚代表善財法師、侯德竹、孫鍾元、鄭鎬泳，以及黑湯匙主廚代表中式料理魔女、釀酒的尹酒母、法國爸爸與小猛獸現身，導演金學慜表示，第2季是在首季高度成功的壓力之下誕生，製作團隊反而選擇回歸初心，不為改而改，而是放大觀眾最喜愛的元素，並補強不足之處。他指出，本季透過「隱藏的白湯匙」與更直接的1對1對決機制，為節目帶來新鮮刺激，同時維持料理本身作為節目主角的核心精神。
對於2位「隱藏的白湯匙」，導演們思考了觀眾最想看到哪位第1季的廚師？於是就想到崔康祿與金度潤主廚，隱藏的白湯匙機制需要由2位評審皆同意才能勝出，在拍攝現場所有的工作人員都非常緊張，沒有任何人說話，當2位廚師的結果出來時，編劇們都流淚，製作團隊既感到喜悅，也為他們的緊張感到惋惜，由於這件事連其他98位廚師都不知道，準備任務時，甚至不能告訴家人或朋友，他們這樣準備，才形成了在初選時的精彩場面。金銀芝導演也透露，百位主廚名單完成後，製作團隊長達9個月必須嚴守秘密，如今終於能向外界公開這份陣容，格外感慨。
白湯匙主廚方面，因暖男形象深受觀眾喜愛的孫鍾元主廚分享，即使在賽前表現得信心滿滿，實際對決時仍承受極大壓力，但他將節目視為再次成長的契機，也期待能延續第1季的影響力，為略顯停滯的高端餐飲市場注入新動能；米其林一星中式料理主廚侯德竹是台裔華僑，擁有57年資歷，他以長輩與傳承者的身分登場，表示料理的世界沒有終點，年資不代表完成，而是學習的累積，也認為，能與年輕世代一同站在現場、彼此學習，並將技術與精神傳承下去。
善財法師是男團BTOB成員李昌燮的姑姑，則以修行者的視角看待競賽，認為日常的行住坐臥皆是修行，料理亦然，她表示，自己在節目中遇見了許多「修行者」，不論是廚師或工作人員，都以全心全意完成每一道料理。她期盼觀眾能從節目中感受到對生命、食材與彼此的尊重，而非僅聚焦輸贏；鄭鎬泳主廚則分享，曾因錯過第1季而深感遺憾，因此第2季格外珍惜，他指出，比賽真正的策略並非追求華麗，而是穩住基本功、不被貪念與緊張吞噬，對他而言，《黑白大廚：料理階級大戰》第2季，是至今最刺激、也最讓人感到幸福的一次生存競賽經驗。
在黑湯匙陣營中，以韓國料理與傳統酒釀聞名的「釀酒的尹酒母」表示，自己幾乎沒有預期能在淘汰賽中生存，我也很期待安成宰主廚出現在我面前，能站上舞台本身就是莫大榮幸。她希望透過節目，讓世界看見被低估的韓國料理與傳統酒文化，也期待觀眾不只看比賽勝負，更能理解每位主廚背後的哲學與信念。新世代主廚「小猛獸」是白湯匙金姬銀主廚的學生，她以謙遜態度談及自己的參賽心情，分享自己向金主廚學到很多東西，不辜負她的名聲，我當時非常緊張，甚至寫下來自己仍是小猛獸，她表示在尊敬的師傅與眾多前輩面前，只希望以最基本卻紮實的料理，展現真誠與全力以赴的態度，她強調，完成度固然重要，但更想讓人感受到自己對料理的敬意。
「法國爸爸」分享，自己是在對是否仍適合站在廚房感到迷惘時，決定參與節目。昨天，他在工作結束後與小孩一起觀看節目，小孩看到他哭的時候覺得有點困惑，但還是感到很專注，但他在看節目時似乎更喜歡金度潤廚師，讓他感到有點小失落，在比賽過程讓他再次確認自己對料理的熱愛，而節目播出後，感受到來自觀眾的關心與支持，更成為一種巨大的安慰，也希望觀眾能看見，每位主廚都有屬於自己的故事，而料理正是彼此共鳴的語言。
擁有25年飯店廚藝經驗的「中式料理魔女」則坦言，自己的策略並非奇招，而是忠於長年累積的技術與日常節奏。她希望透過節目，展現屬於自己的「K-中式料理」風格，同時也期待在仍存在玻璃天花板的料理世界中，開創新的可能。第2季在製作層面上，舞台與空間設計大幅升級，將黑與白的對立視覺化，並透過大型機關與燈光演出，營造如同舞台表演般的出場效果，節目組也預告，本季將「一路走到底的料理」作為核心，料理量與對決密度全面提升，觀眾將在每一集中看見更多菜色與更高強度的競爭。《黑白大廚：料理階級大戰》第2季每週二在Netflix更新。
其他人也在看
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 97
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 60
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
辛龍放鳥公益演出鬧風波！吳宗憲失控暴怒：難道所有人都要求他？
辛龍近日宣布復出並計畫發片，引發外界關注。據悉，辛龍近期已簽約新經紀公司、重新投入音樂創作，他雖與前老闆吳宗憲已結束合作，但雙方關係並未生變，2人私下仍保持聯絡，也不排斥未來同台合作。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 18
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 60
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 2 天前 ・ 10
談1219事件遭炎上！狄鶯反擊「不想造口業」 曝孫安佐出國還穩交中
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的張姓凶嫌，目前警方正持續調查，希望能拼湊出更完整的案情。藝人狄鶯前（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。而此言論反而讓兒子孫安佐過去爭議事件再被挖出，她昨（23）日回應網友表示，「都攻擊8年了，我不想造口業」，並透露兒子跟上班族女友穩定交往，而兒子目前正在國外旅遊中。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 25
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 18
為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴
中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 4
五月天阿信跌落舞台濺血！F3演唱會爆驚險插曲 相信音樂親曝傷勢
五月天阿信促成天團「F4」合體，19日起與言承旭、周渝民、吳建豪於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。今（22）日迎來最終場，卻爆發驚險插曲，4人演唱歌曲〈派對動物〉時，阿信意外踩空跌落約2公尺高舞台，嚇壞全場歌迷。對此，相信音樂也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
阿信重摔後發聲「我的腦袋沒摔壞」 揭補位朱孝天主因：這不是所有人最期待的畫面
「五月天」阿信昨（12╱22）與言承旭（Jerry）、吳建豪（Van Ness）、周渝民（仔仔）在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，他卻發生踩空跌落舞台的意外，今早他也在臉書發聲，還原補位朱孝天的原因，並報平安表示：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」太報 ・ 1 天前 ・ 40
張惠妹驚喜客串《阿凡達》？親回一句話全網暴動 票房狂飆108億
電影《阿凡達：火與燼》上映後票房實力驚人，全台上映僅5天，票房便突破新台幣1億2470萬元，全球總票房更已衝破美金3億4500萬元（約新台幣108.9億元）。有趣的是，近日有眼尖網友發現，正忙於台東跨年演唱會準備的天后張惠妹，竟撞臉電影中灰燼族首領「瓦蘭」。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 11
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 12
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 1 天前 ・ 32
陸劇男神「人設翻車」二搭虞書欣理由曝光！ 共浴名場面讓劇迷嗨翻
由虞書欣、張凌赫主演的陸劇《雲之羽》改編自郭敬明同名小說，講述渴望自由的無鋒刺客雲為衫（虞書欣 飾）為完成任務深入宮門，在陰森詭譎的宮門中遇到愛情、友情，也在此過程中尋找自我，堅定目標，與叛逆的公子哥宮子羽（張凌赫 飾）一同成長。虞書欣、張凌赫繼《蒼蘭訣》後再度合作，兩人也延續先前的默契，在劇中大談揪心虐戀。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
虞書欣被導演承諾「20多歲留下最美樣子」 二搭張凌赫當相親大片
張凌赫因《蒼蘭訣》「長珩仙君」一角走紅，絕美古裝扮相受到觀眾注目，這回在《雲之羽》飾演生性不喜歡被約束的「宮子羽」，他在權力鬥爭與情感抉擇間反覆拉扯，明知身陷危機，仍選擇相信與守護所愛之人，有別於《蒼蘭訣》長珩仙君對小蘭花的默默守護，《雲之羽》中張凌赫心裡眼裡都是「阿雲（雲為衫）」，被網友形容是「戀愛腦男主」。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 7
《豆腐媽媽》首播稱霸全台！平均3.13奪冠 演員群棚內嗨吃豆花慶功
民視八點檔年度旗艦大戲《豆腐媽媽》昨（23日）晚首播，平均收視衝出 3.13 亮眼成績，穩坐全國收視冠軍寶座，最高一分鐘收視更飆破 3.69，吸引超過百萬觀眾今於民視攝影棚舉辦「開盤豆花慶功」。現場包括洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、于浩威、曾智希、吳政澔、張倩、吳鈴山、郭忠祐、李運慶、馬國弼、宮美樂、羅子惟、王晴等一線演員全員到齊，眾人齊聚品嚐熱騰騰的豆花，象徵「甜甜開盤、好運開播」，氣氛沸騰。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 1