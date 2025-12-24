《黑白大廚2》再登Netflix全球冠軍！百位主廚保密9個月

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季日前舉辦記者會分享拍攝秘辛。（Netflix提供）

韓國料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第2季上週二（16日）在Netflix正式上線，立刻登上「全球Top10」榜單的非英語電視節目冠軍寶座，本季在規模、賽制、廚師間的感情與互動層面的全面升級，全新規則與高風險的團隊賽制，參賽主廚必須從巨大的旋轉食材輪盤中挑選食材，上季深受觀眾喜愛的主廚們也將以「特別評審」身分回歸，預告賽事即將迎來關鍵轉折點，在結束「黑湯匙」對「白湯匙」的1對1對決後，正式進入第3項任務。

日前在首爾舉辦記者會，由導演金學慜、金銀芝攜手白湯匙主廚代表善財法師、侯德竹、孫鍾元、鄭鎬泳，以及黑湯匙主廚代表中式料理魔女、釀酒的尹酒母、法國爸爸與小猛獸現身，導演金學慜表示，第2季是在首季高度成功的壓力之下誕生，製作團隊反而選擇回歸初心，不為改而改，而是放大觀眾最喜愛的元素，並補強不足之處。他指出，本季透過「隱藏的白湯匙」與更直接的1對1對決機制，為節目帶來新鮮刺激，同時維持料理本身作為節目主角的核心精神。

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季登上全球Top10榜單的非英語電視節目冠軍寶座。（Netflix提供）

對於2位「隱藏的白湯匙」，導演們思考了觀眾最想看到哪位第1季的廚師？於是就想到崔康祿與金度潤主廚，隱藏的白湯匙機制需要由2位評審皆同意才能勝出，在拍攝現場所有的工作人員都非常緊張，沒有任何人說話，當2位廚師的結果出來時，編劇們都流淚，製作團隊既感到喜悅，也為他們的緊張感到惋惜，由於這件事連其他98位廚師都不知道，準備任務時，甚至不能告訴家人或朋友，他們這樣準備，才形成了在初選時的精彩場面。金銀芝導演也透露，百位主廚名單完成後，製作團隊長達9個月必須嚴守秘密，如今終於能向外界公開這份陣容，格外感慨。

白湯匙主廚方面，因暖男形象深受觀眾喜愛的孫鍾元主廚分享，即使在賽前表現得信心滿滿，實際對決時仍承受極大壓力，但他將節目視為再次成長的契機，也期待能延續第1季的影響力，為略顯停滯的高端餐飲市場注入新動能；米其林一星中式料理主廚侯德竹是台裔華僑，擁有57年資歷，他以長輩與傳承者的身分登場，表示料理的世界沒有終點，年資不代表完成，而是學習的累積，也認為，能與年輕世代一同站在現場、彼此學習，並將技術與精神傳承下去。

白湯匙主廚代表鄭鎬泳（左起）、善財法師、孫鍾元、侯德竹。（Netflix提供）

善財法師是男團BTOB成員李昌燮的姑姑，則以修行者的視角看待競賽，認為日常的行住坐臥皆是修行，料理亦然，她表示，自己在節目中遇見了許多「修行者」，不論是廚師或工作人員，都以全心全意完成每一道料理。她期盼觀眾能從節目中感受到對生命、食材與彼此的尊重，而非僅聚焦輸贏；鄭鎬泳主廚則分享，曾因錯過第1季而深感遺憾，因此第2季格外珍惜，他指出，比賽真正的策略並非追求華麗，而是穩住基本功、不被貪念與緊張吞噬，對他而言，《黑白大廚：料理階級大戰》第2季，是至今最刺激、也最讓人感到幸福的一次生存競賽經驗。

在黑湯匙陣營中，以韓國料理與傳統酒釀聞名的「釀酒的尹酒母」表示，自己幾乎沒有預期能在淘汰賽中生存，我也很期待安成宰主廚出現在我面前，能站上舞台本身就是莫大榮幸。她希望透過節目，讓世界看見被低估的韓國料理與傳統酒文化，也期待觀眾不只看比賽勝負，更能理解每位主廚背後的哲學與信念。新世代主廚「小猛獸」是白湯匙金姬銀主廚的學生，她以謙遜態度談及自己的參賽心情，分享自己向金主廚學到很多東西，不辜負她的名聲，我當時非常緊張，甚至寫下來自己仍是小猛獸，她表示在尊敬的師傅與眾多前輩面前，只希望以最基本卻紮實的料理，展現真誠與全力以赴的態度，她強調，完成度固然重要，但更想讓人感受到自己對料理的敬意。

黑湯匙主廚代表釀酒的尹酒母（左起）、法國爸爸、中式料理魔女與小猛獸。（Netflix提供）

「法國爸爸」分享，自己是在對是否仍適合站在廚房感到迷惘時，決定參與節目。昨天，他在工作結束後與小孩一起觀看節目，小孩看到他哭的時候覺得有點困惑，但還是感到很專注，但他在看節目時似乎更喜歡金度潤廚師，讓他感到有點小失落，在比賽過程讓他再次確認自己對料理的熱愛，而節目播出後，感受到來自觀眾的關心與支持，更成為一種巨大的安慰，也希望觀眾能看見，每位主廚都有屬於自己的故事，而料理正是彼此共鳴的語言。

擁有25年飯店廚藝經驗的「中式料理魔女」則坦言，自己的策略並非奇招，而是忠於長年累積的技術與日常節奏。她希望透過節目，展現屬於自己的「K-中式料理」風格，同時也期待在仍存在玻璃天花板的料理世界中，開創新的可能。第2季在製作層面上，舞台與空間設計大幅升級，將黑與白的對立視覺化，並透過大型機關與燈光演出，營造如同舞台表演般的出場效果，節目組也預告，本季將「一路走到底的料理」作為核心，料理量與對決密度全面提升，觀眾將在每一集中看見更多菜色與更高強度的競爭。《黑白大廚：料理階級大戰》第2季每週二在Netflix更新。

