《黑白大廚2》冠軍沒餐廳！韓媒揭背後「沉重真相」

娛樂中心／林依蓉報導

韓國人氣實境秀《黑白大廚：料理階級大戰2》於13日迎來最終回，冠軍由「白湯匙」崔康祿奪得，抱走高達3億韓幣（約台幣710萬元）的獎金，成為近期討論度最高的話題人物。節目播出後，許多觀眾立刻上網查詢參賽主廚的餐廳訂位資訊，卻發現其他廚師的店幾乎一位難求，唯獨崔康祿名下沒有正在經營的店家。這份「有錢也吃不到」的遺憾讓崔康祿意外成為全網焦點，而韓媒也隨即揭開他背後的真實原因。





《黑白大廚2》冠軍料理「有錢也吃不到」 背後「沉重原因」曝光網讚：太負責

韓國人氣實境秀《黑白大廚2》於13日完美收官，官方釋出名廚們珍貴的大合照。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

韓國人氣實境秀《黑白大廚2》於13日完美收官，「白湯匙」名廚崔康祿最終奪下冠軍，抱走3億韓幣（約台幣710萬元）巨額獎金。然而，不同於其他主廚餐廳的一位難求，正處於話題巔峰的崔康祿名下竟無經營中的店家。這份「有錢也吃不到」的遺憾，也意外掀起韓媒與粉絲對他的熱烈討論。事實上，崔康祿過去曾在首爾松坡區經營日式無菜單居酒屋「食堂NEO」，在《黑白大廚》第一季播出後一度人氣爆棚，但該店已於2024年底正式歇業。韓媒指出，他選擇暫停營業，是為了全心投入節目拍攝並尋找新的挑戰方向。





《黑白大廚2》冠軍料理「有錢也吃不到」 背後「沉重原因」曝光網讚：太負責

崔康祿因曾有客人對料理失望落淚而深受衝擊，體悟到經營餐廳不僅是「做好菜」這麼簡單。（圖／翻攝自IG@netflixkr）





根據韓媒報導，談到不再輕易開店的原因，崔康祿曾分享一段深刻經歷。他表示，過去經營餐廳「136街六味」時，有位慕名而來的客人因對料理感到失望，竟當場落淚，這一幕讓他深受衝擊，也意識到餐廳經營不僅是把菜做好那麼簡單。他感嘆「我已經盡了全力，卻還是讓人失望，除了請他不要哭，我什麼也做不了」。自此他下定決心，如果還沒準備好，就不要再開自己的店。這份對料理與客人的責任感，讓不少網友大讚「他不是不開店，是對客人太負責」、「原來是沒十足把握，就不輕易出手」。





