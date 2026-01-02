《黑白大廚2》出包爆雷！「料理怪物」真實身份意外曝光 觀眾全看傻

記者陳宣如／綜合報導

Netflix熱門廚藝競賽節目《黑白大廚2》近日再度引爆話題，但這回不是因為精彩比賽，而是節目組意外「出包」──黑湯匙選手「料理怪物」的真實姓名在第9集被眼尖觀眾抓包曝光，提前洩漏了7強晉級賽的結果，讓不少劇迷傻眼。（以下有雷，內容涉及尚未播出的比賽結果。）

《黑白大廚2》第10集是料理怪物（右）對上孫鍾元（左），爭奪最後七強位置。（圖／翻攝自Netflix）

自去年12月16日開播以來，《黑白大廚2》在全球非英語節目排行榜持續名列前茅。最新上線的第8至第10集聚焦7強淘汰賽，白湯匙與黑湯匙選手先是組隊競賽，隨後進行個人一對一PK決定最終晉級名單。第10集中，本應焦點的型男主廚孫鍾元與『料理怪物』進行PK，但節目刻意留下懸念，不過有觀眾發現，料理怪物在第9集的後台採訪中佩戴了印有本名「李河成」（音譯，이하성）的名牌。

廣告 廣告

按照節目規則，黑湯匙若未晉級TOP 7，其身份應以暱稱呈現，因此這一細節引發網友推測，「料理怪物」已在PK中勝出，晉級7強。部分觀眾認為這是剪輯失誤，直言「怎麼會犯這種錯誤」。另有觀眾猜測，這可能是節目刻意設計的「煙霧彈」。

「料理怪物」的本名被曝光，疑似成功進入決賽。（圖／翻攝自Netflix）

目前第7強名單已陸續出爐，包括白湯匙的善財法師、鄭鎬泳、林盛根、侯德竹，以及黑湯匙的「釀酒的尹酒母」（本名尚未公開）與不小心被公開的「料理怪物」李河成。第11至第13集的冠軍賽將於1月6日播出，最終勝者仍是觀眾關注焦點。

「料理怪物」李河成畢業於美國廚藝學校（CIA），曾在美國及丹麥的米其林3星餐廳任職；孫鍾元則原本是理科生，後轉向料理領域，擔任首爾米其林1星餐廳行政總廚，兩位廚師的專業背景與節目表現，也讓觀眾對最終冠軍充滿期待。

更多三立新聞網報導

《星廚之戰》四強出爐 姚淳耀：完全不敢想像！廚房新手煮出成就感

《黑白大廚2》重現蒙眼盲測！全台首場「無限料理地獄」降臨台北101

「賤兔主廚」來台！金度潤被問《黑白大廚2》冠軍人選 鬆口全說了

金度潤來台找烏魚子「加進韓國菜單」！黑白大廚壓力超大：輸了很丟臉

