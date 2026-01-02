《黑白大廚2》出包爆雷！「料理怪物」真實身份意外曝光 觀眾全看傻
記者陳宣如／綜合報導
Netflix熱門廚藝競賽節目《黑白大廚2》近日再度引爆話題，但這回不是因為精彩比賽，而是節目組意外「出包」──黑湯匙選手「料理怪物」的真實姓名在第9集被眼尖觀眾抓包曝光，提前洩漏了7強晉級賽的結果，讓不少劇迷傻眼。（以下有雷，內容涉及尚未播出的比賽結果。）
自去年12月16日開播以來，《黑白大廚2》在全球非英語節目排行榜持續名列前茅。最新上線的第8至第10集聚焦7強淘汰賽，白湯匙與黑湯匙選手先是組隊競賽，隨後進行個人一對一PK決定最終晉級名單。第10集中，本應焦點的型男主廚孫鍾元與『料理怪物』進行PK，但節目刻意留下懸念，不過有觀眾發現，料理怪物在第9集的後台採訪中佩戴了印有本名「李河成」（音譯，이하성）的名牌。
按照節目規則，黑湯匙若未晉級TOP 7，其身份應以暱稱呈現，因此這一細節引發網友推測，「料理怪物」已在PK中勝出，晉級7強。部分觀眾認為這是剪輯失誤，直言「怎麼會犯這種錯誤」。另有觀眾猜測，這可能是節目刻意設計的「煙霧彈」。
目前第7強名單已陸續出爐，包括白湯匙的善財法師、鄭鎬泳、林盛根、侯德竹，以及黑湯匙的「釀酒的尹酒母」（本名尚未公開）與不小心被公開的「料理怪物」李河成。第11至第13集的冠軍賽將於1月6日播出，最終勝者仍是觀眾關注焦點。
「料理怪物」李河成畢業於美國廚藝學校（CIA），曾在美國及丹麥的米其林3星餐廳任職；孫鍾元則原本是理科生，後轉向料理領域，擔任首爾米其林1星餐廳行政總廚，兩位廚師的專業背景與節目表現，也讓觀眾對最終冠軍充滿期待。
更多三立新聞網報導
《星廚之戰》四強出爐 姚淳耀：完全不敢想像！廚房新手煮出成就感
《黑白大廚2》重現蒙眼盲測！全台首場「無限料理地獄」降臨台北101
「賤兔主廚」來台！金度潤被問《黑白大廚2》冠軍人選 鬆口全說了
金度潤來台找烏魚子「加進韓國菜單」！黑白大廚壓力超大：輸了很丟臉
其他人也在看
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 15
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 64
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 44
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 15
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 5
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 10
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 3 天前 ・ 20
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 60
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
超ㄎ一ㄤ金句連發！A-Lin「那魯one」變2026洗腦神曲 原唱發聲了
2026台東跨年晚會《東！帶我走》集結多位原住民歌手，網友大讚今年台東縣的跨年晚會封神，「天生歌姬」A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin一段即興改編「那魯one那魯two」，更意外引發網路熱議。對此，原唱人于立發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
金智媛相隔十年短髮回歸！新劇化身天才女醫，幹練造型美翻天！
金智媛為了新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》換上帥氣短髮造型，此劇改編自2012年的日劇《派遣女醫X》，故事以「只用實力說話」的天才外科女醫桂秀晶為核心人物，她不屬於任何體制、不接受權力收編，只相信手術刀與技術本身。在這個醫療行為被金錢與權勢操控的時代，她像是一...styletc ・ 5 小時前 ・ 4
邵雨薇跨年醉倒 吳慷仁緊黏放閃
邵雨薇與吳慷仁2017年合作《極品絕配》傳出熱戀，期間曾傳出分手又復合的消息，也一度被爆秘婚。如今邵雨薇在社群網站上貼出與吳慷仁的甜蜜互動，再度引發粉絲關注。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發起對話
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 7
去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 「驚人新動向」曝光
資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 76
邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡 他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了
邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
超狂！砸9億大巨蛋開唱完美落幕 蔡依林親曝「加場可能性」
生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北報導天后Jolin蔡依林唱完三場大巨蛋，耗資9億的表演完美畫下句點，原本健康有如「巧虎」的Jolin，坦言睡眠時間有點混亂，現在則想馬上預約SPA療程，至於接下來去哪裡開唱？蔡依林只說，看哪裡塞得下這麼多觀眾。民視 ・ 8 小時前 ・ 6
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
最強跨年哪場？阿妹坐鎮網推「免費聽到爽」嗨翻28萬人直接封神全台跪了
跨年夜剛落幕正式邁入2026，全台跨年表演話題仍持續延燒，其中最被網友一面倒推爆的，莫過於由「妹神」張惠妹擔任總導演的「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」晚會。這場被網友狂讚為「免費聽到爽」、「一個台東幹翻全台」的跨年舞台，不僅在線上直播創下最高峰超過28萬人同時觀看的驚人數字，現場更湧入逾10萬人，堪稱2025年最強跨年晚會，2026年最震撼的開年畫面之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑
瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
演唱會天花板！蔡依林大巨蛋開唱挑戰極限難超越 自豪「It’s my pleasure」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導JOLIN蔡依林從去年的12月30日日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI2025-...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話