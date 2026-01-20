《黑白大廚2》名廚大膽解釦！破尺度寫真撞臉「大牛」

娛樂中心／曾詠晞報導



在Netflix實境秀《黑白大廚：料理階級大戰2》中嶄露頭角的韓國米其林名廚孫鍾元（Son Jong-won），憑藉著過硬的廚藝實力與斯文親和的形象，短時間內在全球吸引了大批粉絲。現年41歲的孫鍾元不僅在餐飲領域發光發熱，日前更一舉躍上韓國時尚雜誌《ARENA》封面。





在韓國人氣實境秀《黑白大廚：料理階級大戰2》中嶄露頭角的米其林名廚孫鍾元，近日人氣飆升，IG追蹤數突破56萬。（圖／翻攝自IG ＠netflixkr）

孫鐘元登上韓國時尚雜誌《ARENA》封面，一系列的寫真照曝光後，讓大眾看見他不同的魅力。（圖／翻攝自IG ＠arenakorea）

孫鐘元是韓國精緻餐飲界的重量級標竿，目前擔任米其林一星級餐廳「L’Amant Secret」與「Eatanic Garden」的行政總廚，在實境秀中大展廚藝的他，大學原先攻讀的是土木工程，因一場異國校園參訪而決定轉戰廚師界。《黑白大廚2》播出完後，孫鐘元的IG追蹤數已經衝破56萬，隨著人氣直線飆升，各大品牌邀約也相繼而來，手錶、保養品、咖啡廣告接到手軟，在最新發表的韓國時尚雜誌《ARENA》封面上，也能見到他的身影。

米其林名廚孫鐘元身穿黑、白襯衫大露性感肌肉線條，時尚穿搭讓無數粉絲震撼他的百變性。（圖／翻攝自IG ＠arenakorea）



台灣網友看到米其林名廚孫鐘元（左圖）的新雜誌照後，驚覺神似男歌手「大牛」羅時豐（右圖）。（圖／翻攝自IG ＠arenakorea、daniel__d.l）

《ARENA》19日將一系列的寫真照釋出，孫鐘元膽換上多款奢華品牌裝束，以全開襟的率性造型及成熟內斂的妝感，徹底顛覆了過往的形象。照片中他大方展現好身材，白襯衫和皮衣外套都只扣了一顆扣子，內面真空露出若隱若現的肌肉線條。不過不少台灣粉絲發現主廚其中一組照片的神情竟然與金曲歌王「大牛」羅時豐有著高度重疊的明星臉，這番趣味連結更為他增加不少親近度。面對眾多一線品牌的青睞與群眾的追捧，孫鐘元始終保持著理工背景那份冷靜與理性的特質，這份獨特的氣場也讓粉絲對他後續的商業合作與發展報以極高的期待感，紛紛好奇這位雙星主廚還會帶給觀眾多少驚喜。





