《黑白大廚2》名廚手指被切斷！他認：想以黑湯匙參賽遭拒 背後內幕曝

記者王培驊／綜合報導

《黑白大廚：料理階級大戰2》以「白湯匙」身分登場的法式料理名廚朴孝男。（圖／翻攝自IG @netflixkr）

Netflix料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰2》話題持續延燒，其中以「白湯匙」身分登場的法式料理名廚朴孝男，憑藉實力與謙遜態度圈粉無數。鮮少人知道的是，他在年少時曾因意外切斷一根食指，卻從未因此退場，反而以更樂觀的心態走過47年的料理人生。

近日，朴孝男接受韓國采體採訪時坦言，10歲那年意外傷及食指，對廚師來說無疑是重大打擊，但他始終看得很開，「就算10根手指少了一根，我還有9根是好好的。」也正因這樣的信念，讓他一路站穩廚房第一線，最終成為韓國公認的料理名匠。

談到《黑白大廚2》，朴孝男也透露一段鮮為人知的幕後插曲。他其實曾主動向製作單位表達，希望以「黑湯匙」身分參賽，沒想到製作組聽完只是笑著婉拒，直言「那樣不行」。對此他並未感到失望，反而坦言，自己並不喜歡被簡單區分為黑或白，「把人分成階級，本來就讓人心裡不太舒服。」

即便被安排為「白湯匙」參賽，朴孝男仍一再強調，自己從不覺得站在高位。他直言：「我從來不認為自己是最厲害的人，我的心態其實更像黑湯匙。」他也希望，如果自己能以黑湯匙出現，或許能為更多正在低潮、迷惘的廚師帶來動力。

事實上，朴孝男的資歷堪稱傳奇。他不僅是全球首位擔任希爾頓酒店總主廚的韓國人，也獲得「韓國料理名匠」頭銜，被視為「廚師的廚師」。但他卻表示，這些頭銜對自己而言並非最重要，「不管做到哪個位置，我都希望保持第一次站上廚房的心情，現在仍然會因為料理而感到興奮。」

他選擇站上《黑白大廚2》的舞台，也有更深層的原因。朴孝男坦言，從業多年，看過太多廚師在現實壓力下停下腳步，甚至中途放棄，「我想告訴他們，只要不放棄、持續做下去，料理這條路是走得下去的。」同時，他也希望影響正在築夢的年輕世代。他指出，《黑白大廚》第一季播出後，確實改變了不少人對餐飲業的看法，讓一度放棄夢想的年輕人重新燃起熱情，「如果我的出現，能讓他們多一點勇氣，那就值得了。」

身為經驗豐富的前輩，朴孝男其實更常站在評審席，這次卻選擇成為被評價的一方。他直言，自己已經超過30年沒有被真正評分過，「但我也想知道，現在的自己站在舞台上，還能走到哪裡。」隨著節目帶來高度關注，朴孝男也收到不少商業合作邀約，但他多半選擇婉拒，「我不想變成商品，只想作為一名廚師被記住。」

