《黑白大廚2》名廚翻車！韓媒爆林盛根承認酒駕「有陰謀」 節目通告全被砍

韓食料理名匠林盛根驚傳酒駕醜聞，引發南韓演藝圈軒然大波。（翻攝自林盛根YT）

因Netflix熱門韓綜《黑白大廚2》爆紅、並晉級最終7人的韓食料理名匠林盛根，近日驚傳酒駕醜聞，引發南韓演藝圈軒然大波。林盛根昨（18日）透過個人YouTube頻道影片坦承，自己在過去10年間曾有過3次酒駕紀錄，最近1次發生在5、6年前，當時甚至因此遭吊銷駕照。

雖然他隨後發布親筆信道歉，強調是因為近期獲得過多喜愛，不希望繼續欺騙大眾才選擇坦白，但隨即有媒體踢爆，這場「良心告白」其實是為了阻斷即將曝光的負面報導而採取的「預防針」，讓輿論風向急轉直下。

林盛根隨後發布親筆信道歉。（翻攝畫面）

林盛根在影片中解釋，自己因愛喝酒而犯錯，並聲稱過去是因為酒後在車上發動引擎睡覺才被取締。然而，有韓媒隨後反駁指出，林盛根其實是在得知媒體已掌握其酒駕證據並進行採訪後，才趕在報導刊出前夕緊急發布影片，試圖透過「主動道歉」來降低殺傷力。

韓媒報導更進一步揭露，他在2020年1月於首爾九老區實際上是酒後駕駛了約200公尺才被警方攔查，這與他輕描淡寫稱「只是在車上睡覺」的說法有顯著出入，被外界質疑是避重就輕、試圖掩蓋真相。

這起事件讓各大電視台陷入一片混亂。原定邀請林盛根出演的KBS綜藝《新品上市 便利餐廳》在消息曝光後，考慮到國民情緒及電視台對違法藝人的嚴格規範，已緊急取消錄影行程。

此外，包括MBC《全知干預視角》、JTBC《認識的哥哥》、SBS《同床異夢 2》以及網綜《Salon Drip》等多檔熱門節目，原本都看中他在《黑白大廚2》的高人氣而發出通告，如今卻面臨錄影取消或已錄製內容可能無法播出的窘境。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

