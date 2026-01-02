《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」

《黑白大廚2》出現疑似暴雷，網友痛批是致命失誤。翻攝Netflix



韓國超人氣廚藝選秀節目《黑白大廚2》，連兩週登上全球TOP 10 非英語TV節目冠軍，沒想到去年12月30日一口氣公開8、9、10集，但網友卻抓包「嚴重失誤」，一名本該隱藏本名的「黑湯匙」廚師，卻在第9集時意外曝光真實姓名，引發大批韓國網友吃驚砲轟，「怎麼會犯這種致命失誤」。

由敗部復活賽回歸的黑湯匙「料理怪物」、「釀酒的尹酒母」等人，與白湯匙選手進行「黑白聯手」對決，最先晉級TOP 7的是「白湯匙」林盛根和「黑湯匙」尹酒母，其餘10名廚師和原隊友進行一對一PK，決定前七強。

但第10集內容中，本是同隊的雙人變成敵友打敗對方。呼聲最高的白湯匙孫鍾元對上強勁對手「料理怪物」，但第10集結尾留下伏筆，節目並未公開獲勝者。

但網友卻發現，「料理怪物」在第9集受訪時，竟別著本名「李河成」（音譯，이하성）之名牌出現。因為節目規定，黑湯匙主廚必須進入7強才會公布本名，這片段等於將第10集的懸疑結果，搶先在第9集就公布，網友認為這等於「料理怪物」打敗白湯匙孫鍾元。

這一個「剪輯失誤」，也讓韓網討論度熱烈，觀眾留言「是故意的嗎」、「這不就代表料理怪物打敗孫鍾元了嗎」、「孫鍾元主廚被淘汰了嗎」、「怎麼會犯這種錯誤」、「後製感覺剪片剪到混亂了」，引起熱烈討論。《黑白大廚2》上線短短兩週，累積觀看數已突破1020萬次，並在韓國、新加坡、台灣、香港等地拿下排行榜冠軍，持續掀起熱潮。

