《黑白大廚2》孫鍾元狂圈粉！工程系出身、溫柔貴公子氣質，半路出家成米其林一星主廚！

（圖／翻攝自IG）

《黑白大廚》第二季魅力依舊在線，新的比賽設計與更高強度的挑戰，再次把觀眾牢牢抓住。在眾多風格鮮明的主廚之中，有一位氣質特別安靜、說話溫柔卻存在感極強的選手，悄悄成為話題焦點，那就是白湯匙主廚孫鍾元，這次編輯要帶大家來更加認識這位主廚！

孫鍾元介紹1.溫柔貴公子形象

孫鍾元出生於 1984 年 3 月 19 日，MBTI 是 INFP「調停者型」，這樣的性格也反映在他的料理風格與待人方式上。他說話總是輕聲細語，面對比賽壓力仍保持沉穩，舉手投足間有種讓人安心的氣場。

即使已經年過四十，他依然保有自然的少年感。183 公分的高挑身形，加上長期健身維持的好體態，讓他在鏡頭前顯得格外挺拔。笑起來略帶靦腆的模樣，更為他增添親切感。至於外界關心的感情狀態，目前他仍是未婚，私生活相當低調。

（圖／翻攝自IG）

孫鍾元介紹2.半路出家

孫鍾元其實並非從小立志成為廚師，他高中便赴美求學，大學主修的是土木工程，看似和料理世界毫無交集。直到大四那年，一次偶然的參觀行程，徹底改變了他的人生方向。

當時他造訪紐約的美國烹飪學院，看到學生們在廚房裡專注卻充滿熱情的神情，那種由內而外的快樂，讓他開始重新思考「自己真正想過的人生」。即使面對家人反對，他仍選擇勇敢轉彎，放下原本穩定的道路，投身料理世界，從零開始。

（圖／翻攝自IG）

孫鍾元介紹3.米其林一星主廚

轉換跑道後，孫鍾元並沒有走捷徑，而是一步步累積實力。如今，他已是首爾兩間米其林一星餐廳——L’Amant Secret 與 Eatanic Garden 的行政總廚，以細膩、富創意的料理風格聞名。

（圖／翻攝自IG）

孫鍾元介紹4.料理節目老班底之一

對熟悉韓國料理節目的觀眾來說，孫鍾元並非完全陌生。他早在《拜託了冰箱》第二季中，就是固定班底之一，和多位在《黑白大廚》中備受矚目的主廚們並肩作戰，包括白湯匙崔康祿、崔鉉碩、曾奪冠的「拿坡里美味黑手黨」權聖晙，以及黑湯匙「料理狂人」尹南魯等人，看完《黑白大廚2》意猶未盡，可以繼續追這個節目。

（圖／翻攝自IG）

