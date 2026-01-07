《黑白大廚2》安成宰代言爆紅！Highball調酒「台灣7-11就喝得到」 1/7全台上架

Netflix料理實境秀《黑白大廚2》持續霸佔排行榜，不只參賽主廚的餐廳預約爆滿，評審之一的安成宰也因犀利點評與「韓國首位米其林指南三星主廚」的身分，成為節目外的討論焦點。他參與代言的「白蘇維濃檸檬Highball調酒」，在韓國便利商店通路掀起熱潮，上市2個月銷量突破100萬瓶，躍居GS25 Highball雞尾酒銷量第一。

這款在韓國引發話題的Highball，近期也正式引進台灣。自1月7日起，全台7-ELEVEN門市陸續上架，讓不少《黑白大廚》觀眾與Highball愛好者不必再飛韓國就能買到。

不同於常見以威士忌為基底的Highball，這款調酒改以白蘇維濃白葡萄酒為主角，搭配新鮮檸檬切片，風味走清爽路線。入口帶有柑橘酸香與白酒特有的果香，氣泡感輕盈、甜度不高，整體口感偏乾，與啤酒或氣泡酒相比，更接近「清爽型佐餐酒」的定位。

安成宰曾分享，他在參與研發時特別在意風味的平衡，希望即使單喝也不顯單薄；在搭餐上，除了清爽系料理外，像是炸雞、披薩、漢堡或麻辣燙等偏油、偏重口味的食物，也能達到解膩效果。他也直言，自己是炸雞愛好者，但感覺「炸雞一定要配啤酒」的習慣，正在慢慢改變。

配合新品登台，7-ELEVEN同步推出期間優惠活動，1月7日至1月12日可享2件79折、4件75折優惠。隨著《黑白大廚2》話題持續延燒，節目評審的飲食選擇也成為觀眾延伸討論的一環，這款因節目而被更多人認識的Highball，也成為近期便利商店酒類中備受關注的新品之一。

