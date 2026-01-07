《黑白大廚2》安成宰是共產黨員？韓網揭2不尋常原因

娛樂中心／綜合報導



在上季頗受好評的Netflix影集《黑白大廚》，也挾高人氣火速推出第2季，近期節目進入尾聲。不過擔任評審之一的安成宰，卻被韓國網友質疑是「中國共產黨員」，理由曝光後引發正反兩派論戰，製作公司也決定對不實言論蒐證並準備提告。





安成宰在2季《黑白大廚》影集中皆擔任評審，在評斷料理過程中給人理性、穩健的形象，對於料理成果的優劣，也皆能說出清楚明確的論點。不過，近期韓國社群「DCinside」開始出現大量關於安成宰是中國共產黨員的討論，懷疑者認為安成宰在賽事中，對於中式料理的評選較為寬鬆。此外，更有人直指安成宰「說話聲調像中文」，到「姓名漢字用字常見於華僑」，甚至有人稱其經營的高級餐廳「MOSU」，是向特定歷史人物（毛澤東）致敬。

《黑白大廚2》安成宰是共產黨員？韓網曝「陰謀點」揭2關鍵原因

安成宰（右）近期無端捲入中共黨員陰謀論中，讓製作單位表態要蒐證提告。（圖／翻攝studio__slam IG）

不過該論點在社群上不僅引來另一波反對聲音，製作單位也決定蒐證提告，強調：「會持續收集針對特定廚師的誹謗性發文與證據。只要確認惡意訊息散播者的身分，將採取嚴厲的法律行動，絕不姑息。」





