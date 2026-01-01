《黑白大廚2》強攻Netflix全球＆台灣收視冠軍！5大平台每周熱播榜單揭曉

〔記者蕭方綺／專題報導〕當串流平台成為多數人打開娛樂世界的第一扇窗，排行榜不只是熱門清單，更像是一張即時的觀眾情緒地圖。本報每週彙整 Netflix、Disney+、myVideo、LINE TV與 Hami Video五大串流平台點閱排行，看看這一週，大家到底在追什麼、迷上了什麼。

▶▶Netflix

最新一季韓國實境節目《黑白大廚：料理階級大戰 S2》中，黑白湯匙激烈纏鬥，也讓節目蟬聯全球非英語以及台灣節目周榜冠軍！另外，戀愛實境節目《不良一族尋愛記》是收視第二，傳出製作團隊也有望製作第二季。改編自顧漫同名小說的中國言情劇《驕陽似我》圈粉速度快，排名第三。

▶▶Disney+

戲劇方面由兩部韓劇強勢領跑，《操控遊戲》穩坐冠軍，《韓國製造》緊追在後，顯示台灣觀眾對高張力韓劇依舊買單；紀實類則由天后泰勒絲演唱會紀錄片《Taylor Swift: The End of an Era》衝上第3名，掀起粉絲朝聖熱潮，而動畫短劇《動物方城市+》因應電影《動物方城市2》上映熱潮，也擠進前段班。

▶▶Hami Video

電影榜由國民級IP《名偵探柯南 獨眼的殘像》化身收視兇手，毫無懸念拿下冠軍，《大競走》、《寶藏獵人》緊追在後；戲劇榜則被《Love Me》攻佔王座，《等待京道》、《火星女王》接續。至於動漫區戰況同樣火熱，《凡人修仙傳S4》持續稱霸，《擁有超常技能的異世界流浪美食家S2》靠「吃播系異世界」收服觀眾，《一拳超人S3》則用拳頭與熱血穩坐前三名。

▶▶myVideo

TOP10中戲劇類表現最為強勢，一口氣包辦前三名，由話題台劇《整形過後》奪下冠軍，《監所男子囚生記》、《大生意人》緊追在後；電影方面，劇場版動畫《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》擠進第 4 名，《私家偵探》與《我和我的殭屍女兒》同樣擁有不俗點閱。 節目類由熱血實境《上山吧！台灣隊》衝上第 5 名，動漫則有《擁有超常技能的異世界流浪美食家 第二季》持續以「異世界吃播」魅力站穩榜單，而兒童族群最愛的《妙妙犬布麗 第三季》也穩居前十。

▶▶LINE TV

去年年底追劇榜單戰況火熱，由商戰題材《大生意人》強勢奪冠，陳曉和陳妍希離婚後話題度與討論聲量依舊爆表；緊接在後的是蟬聯多月的《許我耀眼》，以及引發外貌與人性討論的台劇《整形過後》，穩坐前三名。

