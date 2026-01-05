《黑白大廚2》成員們的8個TMI！善財法師姪子是男團Idle、安成宰死前最想吃這個人做的料理？

《黑白大廚2》播出後討論度居高不下，節目迷人之處不只在於料理對決本身，還有每一位主廚的個性、背景與魅力，有人是名校體系出身、有人半路轉行、也有人在成名前早已與演藝圈、飯店體系或另一檔料理節目有所交集，本篇整理節目中主廚們8個TMI冷知識帶你一次看！

孫鍾元

《黑白大廚2》圈粉無數的「貴公子」孫鍾元主廚，大家都知道他原是學習土木工程，在大四休學轉往廚藝深造，但你們不知道的是，孫鍾元雖然擁有美國永久居留權，但他仍選擇在韓國完成當兵服役。

去紐約的豬肉湯

紐約豬肉湯名店「屋同食」（옥동식）的店名，原來就是主廚的本名，因此除了豬肉湯之外，招牌也成了食客們朝聖的打卡熱點之一。

善財法師

白湯匙主廚之一，「寺剎飲食」料理名匠善財法師（Sun Jae），其實原本是基督教徒，後來才走上出家之路。

善財法師與男團偶像 ?

讓人最意外的是，寺剎料理名將善財法師居然與偶像男團成員有親戚關係，他的姪子是BTOB成員李昌燮，也是參加主廚中最令人意外的跨界連結之一。

BBQ研究所所長

節目中擅長烤肉、煙燻的BBQ研究所所長，其實也是音樂人，他與「反差Rapper」禹元材、「嘻哈門面」GRAY、嘻哈製作人Code Kunst、歌手李遐怡隸屬同一間經紀公司，背景橫跨料理與音樂圈。

崔康祿

在本季成為「隱藏白湯匙」登場的崔康祿主廚，表示過自己擁有「絕對音感」，且出身韓國海軍陸戰隊，過去也曾開設以馬鈴薯燉菜為主的小菜店，但因份量過大、成本太高，經營約6個月便宣告結束。

林盛根

節目中的「醬料高手」、性格也非常討喜的林盛根主廚，之前拿下過tvN 料理節目《韓食大戰》第3季冠軍，當初報名是因為覺得人生太無聊、太空虛，結果一路晉級，最後直接奪冠！

安成宰

作為評審之一、韓國首位摘下米其林三星的主廚，在個人的YouTube頻道節目中，分享了去《黑白大廚》第一季冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙的餐廳吃飯，在兩人聊天的過程中，安成宰表示，如果在死前只能吃一道菜，那他希望吃到他奶奶做的任何料理，據說安成宰的奶奶也大有來頭，是「北韓宮廷料理」傳人！

















