《黑白大廚2》收視奪冠！白種元鏡頭比例銳減 新代料理女王誕生？

料理實境節目《黑白大廚》第二季近期開播，立即登上串流平台收視冠軍，展現強大的觀眾吸引力。本季除了升級廚房場景，還驚喜邀請第一季兩位人氣主廚金度潤和崔康祿回歸參賽。節目評審仍由安成宰和白種元擔任，但值得注意的是，由於白種元近期捲入爭議，節目製作團隊似乎刻意降低了他的鏡頭比例，將更多畫面留給參賽者，這種調整被認為可能與社會觀感考量有關。

《黑白大廚2》登上串流平台排行榜冠軍。（圖／翻攝Netflix）

《黑白大廚》第二季延續第一季的比賽設定，由20位黑湯匙廚師與80位白湯匙廚師進行廚藝競賽，不過本季一開始只公開了18位白湯匙廚師，將其餘參賽者作為後續彩蛋。節目場景全面升級，最引人注目的是廚房餐檯竟配備了演唱會才會使用的升降設備，讓現場廚師們看得目瞪口呆。參賽者在看到這種浮誇的設計時也感到非常驚訝，直呼「這太神奇了吧」，紛紛表示雖然能想像這種情況發生，但大多數人根本做不到。

廣告 廣告

本季令人期待的是兩位第一季人氣主廚的回歸。《廚神當道韓國版》冠軍崔康祿被譽為燉煮料理高手，參賽者們評價他的料理「不可能不好吃」。而金度潤主廚因為特徵明顯的瞇瞇眼，辨識度極高，一出場就被不少觀眾秒認出。此外，本季還出現了一位女性主廚，廚藝水準被認為與第一季的「拔絲女王」鄭至善不相上下。這位新晉女廚師是否會成為新一代料理女王，引發觀眾關注。

白種元一樣擔任《黑白大廚2》評審。（圖／翻攝Netflix）

評審方面，安成宰和白種元仍擔任本季評審，但從節目剪輯方式可以明顯看出，製作團隊考量到白種元近期爭議纏身，刻意減少了他的出鏡頻率。儘管如此，節目中仍保留了白種元的專業評論片段，而相較於第一季，本季明顯將更多鏡頭留給了參賽者，減少白種元的出現頻率，這被認為可能與社會觀感有關。

更多 TVBS 報導

711聯名《黑白大廚》白種元！推14款韓式美食 品項售價一次看

白百何疑開撕王傳君 東京影展爆「黑箱操作」竟成真？

2025 TCCF盛大揭幕！全球影視大咖齊聚南港 法、韓設立國家館

楊謹華奪視后後台哭不停！評審內幕曝光 一票險勝「她」

