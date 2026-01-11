《黑白大廚2》林盛根不止五萬醬料還有「五萬眼鏡」！大叔角度自拍秀公開收藏，曬喜愛度超越孫鍾元

Netflix 料理實境節目《黑白大廚：料理階級戰爭》人氣主廚又多一位，那就是在團體戰以豪邁風格調製神級醬汁、淘汰賽中攜手黑湯匙尹酒母拿下晉級之位的白湯匙主廚──林盛根，他在節目中自然討喜的個性躍升為韓網討論度最高的焦點，也讓他的社群平台更加活躍，近期他以一系列大叔自拍曬出自己的眼鏡收藏，也讓韓國網友們樂壞了！

林盛根主廚大叔自拍曬眼鏡收藏

在《黑白大廚2》節目中一直戴著標誌性黑框眼鏡的主廚林盛根，因為豪邁調製醬料並助力團隊拿下勝利，以及與尹酒母合作穩定心安的支持，讓他人氣大漲，成為韓網上討論度非常高的人氣主廚之一，連帶他的網路活躍度也隨之增高，近期更是因為他以一系列大叔自拍的方式曬出自己的眼鏡收藏，讓他再度成為話題焦點！

林盛根主廚在IG上發文展示他各式各樣的眼鏡收藏，並分享一直以來常常被說戴的眼鏡有種「騙子感」，所以最近正認真在考慮要不要乾脆換一副，他也透露自己在五年前因為視力變差，所以做了雷射手術但還是會戴無框眼鏡，並邀請全網「五萬子女」們幫他票選一下那一個鏡框好看，可以看到林盛根主廚的眼鏡收藏從玳瑁鏡框、復古圓框、粗框，到現在流行的書呆子橢圓框都有，也就是這系列的鏡框示範照，讓韓國網友們瘋狂討論。

喜愛度超越「好感男」孫鍾元

在最新的貼文中，林盛根主廚再度發表了一篇貼文，表示自己在《黑白大廚2》的主廚人氣中拿下第一位，喜愛度甚至超越「好感男」孫鍾元主廚，也讓大家更期待他之後的表現！





