《黑白大廚2》林盛根爆6項前科！不捨4歲孫女遭肉搜 淚崩喊：太殘酷了

因自曝酒駕前科而捲入輿論風暴的《黑白大廚2》人氣主廚林盛根，爭議仍未平息，過往紀錄也接連被挖出。他近日親口承認，自己累積多達6項刑事犯罪紀錄，並宣布將全面停止演藝相關活動；然而最令他難以承受的，並非外界的批評，而是年僅4歲的孫女遭到肉搜與惡意攻擊，讓他不禁哽咽表示：「太殘酷了。」

《黑白大廚2》林盛根近日自爆3次酒駕，然而卻被韓媒披露謊話連篇。（圖／翻攝自Netflix）

林盛根昨（21）日接受韓媒《體育朝鮮》訪問，該次專訪其實早在爭議公開前就已安排完成。即便輿論急轉直下，他仍決定如期現身。他直言：「現在還有什麼好隱瞞的？」並表示若持續逃避，只會讓更多無辜的人受到傷害。

談及真正促使他站出來的原因，林盛根強調並非因為自己承受批評，而是看到家人、節目製作團隊，甚至年僅4歲的孫女，都成為惡意留言與肉搜的對象，讓他感到相當痛心。他強調「妻子與孫女完全不知情」，甚至眼眶泛紅表示：「我犯的錯是我的責任，酒是我喝的，但為什麼要攻擊孩子？太殘酷了。」

林盛根也提到自己作為祖父，沒想到只是因為在社群上「覺得孫女可愛而曬出的照片」，竟會引發這樣的結果，並再三呼籲：「對我的批評、任何罵名我都接受，但請停止對家人的攻擊。」他懇請外界停止將矛頭指向無辜家人，並低聲說了一句：「我也是人。」

林盛根接受媒體訪問坦承自己共有6項刑事前科，並表示家人完全不知情，淚求外界停止攻擊無辜的人。（圖／翻攝自IG @imchef00）

面對外界不斷擴大的質疑聲浪，林盛根也主動整理並公開自己的完整前科紀錄，坦承除了已曝光的酒駕案件共有4次外，還包括1次無照騎乘機車，以及1起因停車糾紛引發的肢體衝突案件，合計共有6項刑事犯罪紀錄。他表示，希望能一次說清楚，「不想再有任何隱瞞」。

至於外界質疑他「搶先自白」試圖止血，林盛根說明，自己過去在節目問卷中並未隱瞞相關經歷，只是始終沒有勇氣在鏡頭前主動提及。他也解釋，近日公開的自白影片其實早已拍攝完成，公開時間是由導演決定，並非刻意搶在媒體報導之前。他坦言，隨著節目播出後關注度與商業合作增加，內心的恐懼與壓力也隨之放大，最終才決定先透過影片說明。

除了酒駕爭議，網路上亦流傳林盛根有「黑道背景」、「職場霸凌」等傳聞。對此，林盛根情緒激動地否認，強調自己一路走來反而是被欺負、被詐騙的一方。他也提到外界反覆放大的刺青爭議，表示年輕時為了在階級分明的廚房環境中站穩腳步才選擇刺青，未料多年後卻成為被攻擊的標籤，表示自己並非故意展示，「只是穿短袖時不小心露出來。」

林盛根宣布暫停所有演藝活動，將回歸料理人本業，經營自己目前在坡州市籌備中的餐廳。（圖／翻攝自IG @imchef00）

林盛根同時也透過媒體表態，將暫停所有電視、綜合頻道與OTT平台的節目出演。他表示，自己「若非厚顏無恥，無法再站上節目舞台」，因此決定停止所有演藝活動；但也說明，部分仍在播出的電視購物節目屬於既錄內容，因合約與包裝已完成等因素無法臨時中止，相關單位已著手安排替代方案，以降低合作方損失。

雖然宣布停止演藝活動，林盛根仍表示不會關閉YouTube頻道，也將持續經營自己在坡州市籌備中的餐廳。他指出，頻道創立初衷是無償為小型業者與個體戶分享食譜，未來仍會延續這一方向，「因為我是廚師，所以會回到本業繼續工作。」他也預告，之後將再以影片形式正式向大眾致歉，以免產生更多誤會。

對於他的解釋與決定，網路上仍出現不少批評聲浪。有網友認為，他多次酒駕顯示對事件嚴重性的認知不足，也有人主張他不該再出現在任何公開平台；不過也有聲音指出，無論事件如何發展，應將責任與家人切割看待，特別是未成年孩童，不應成為被攻擊的對象，相關討論仍在持續延燒中。

