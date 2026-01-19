《黑白大廚2》林盛根驚爆3度酒駕！網友怒轟「形象全毀」節目恐喊卡

記者陳宣如／綜合報導

在《黑白大廚：料理階級大戰》第二季落幕後，人氣廚師林盛根昨（18）日在個人YouTube頻道上以「料理與飲酒」為題發布影片，內容意外引發熱議：他公開承認過去曾多次酒駕並接受刑事處分。這段自揭過往的片段迅速成為討論焦點，也讓他正在進行中的媒體活動出現變數。

《黑白大廚2》林盛根近日自爆酒駕、被吊銷駕照。（圖／翻攝自Netflix）

林盛根在影片中表示，早年工作環境辛苦、生活節奏緊湊，曾因此養成喝酒習慣。他透露，自己曾在約10年內發生三次酒後駕車行為，並因此遭到警方處理與法律制裁。他回憶其中一次情況為「酒後在車內睡覺，但未熄火」，遭警察盤查後才知道應該熄火再休息。而最近一次被抓到則約5至6年前的事，林盛根指出，當時他接受刑事處罰、駕照也被吊銷，後來才重新考取。

廣告 廣告

影片中，節目製作人詢問他是否已減少飲酒，或者會在喝一杯後選擇代駕回家？林盛根回應表示，他不希望將此事隱瞞，並強調「錯了就是錯了」，希望以公開方式向支持者說明。他表示，近期突然受到粉絲大量關注讓他感到壓力，因此希望坦白過去的錯誤，避免未來若被揭露，造成支持者二度受傷。對於過去的行為，他說「現在已經清醒過來，不會再酒駕」，並向粉絲道歉，表示自己「未來會更加謹慎地生活，絕不再製造問題」。

林盛根（右）在個人頻道上主動坦承自己曾酒駕3次。（圖／翻攝自YouTube @임성근 임짱TV）

隨後，林盛根也在個人Instagram上發布手寫信，再次向外界道歉，並表示「酒駕無論基於任何理由都無法辯解」，過去幾年也一直在反省。信中提到，因近期獲得大眾的過度關愛，若繼續隱瞞過去，對信任他的人將是不尊重；因此他決定親口坦承錯誤並致歉，並表示未來會更加自律，希望成為對社會產生正面影響的料理人。

林盛根發布手寫信向信任他的粉絲道歉。（圖／翻攝自YouTube @임성근 임짱TV）

此事公開後，林盛根近期原本排定的節目行程也可能受影響。據了解，他日前剛上過tvN談話節目《劉 QUIZ ON THE BLOCK》，並在17日釋出將出演MBC節目《全知干預視角》的預告；相關製作單位目前正緊急討論後續安排與應對方式。

對於林盛根的自白，網路上出現分歧意見。部分網友批評其酒駕次數過多、質疑是否存在未被抓到的情況，認為他形象全毀，並指出他近期才接下酒類代言，認為在公開平台自爆酒駕與代言形象產生矛盾，可能引發更多爭議；不過也有網友認為他主動坦白錯誤需要勇氣，表示願意繼續支持，並希望他未來能更注意飲酒與代駕安排。

林盛根近期剛接下威士忌代言，遭網友質疑其形象與酒駕行為產生矛盾。（圖／翻攝自IG ＠imchef00）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

韓國最帥主廚離世！「抗癌12年」仍不敵病魔 家屬證實：不會另設靈堂

父反對她做菜！《黑白大廚2》正妹主廚遭狠砸菸灰缸 滿臉血離家

《黑白大廚2》紅蘿蔔爆紅！中醫曝：生吃超NG「這樣煮」營養飆9成

《黑白大廚2》名廚手指被切斷！他認：想以黑湯匙參賽遭拒 背後內幕曝

