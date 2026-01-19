《黑白大廚2》林盛根「10年3次酒駕」被吊銷駕照 曬手寫信致歉、否認校園霸凌：我根本沒去學校

《黑白大廚：料理階級大戰》第 2 季參賽者林盛根。翻攝@NetflixKorea YouTube

憑藉 Netflix 料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第 2 季爆紅的韓食大師林盛根（임성근），近期陷入輿論風暴。他於 18 日透過個人 YouTube 頻道「任醬TV」發布影片，坦承過去 10 年間曾有 3 次酒駕紀錄，並因此被吊銷駕照，隨後更公開手寫信向大眾致歉。與此同時，針對網路流傳的校園霸凌及全身紋身等傳聞，他也首度正面回應，自嘲當年因為離家出走，「根本沒時間搞校園暴力」。

坦承酒駕黑歷史：10年內犯錯3次

林盛根在影片中以「食物以及飲酒」為題，罕見談及私生活。他坦言自己非常愛喝酒，卻也因此犯下嚴重錯誤，「在 10 年期間大約有 3 次酒駕紀錄，10 年前曾因酒後在車內發動引擎睡覺被抓，最近一次則是 5 到 6 年前」。他表示當時已受到刑事處分並被吊銷駕照，直到後來才重新考取。林盛根強調，隨著節目播出後受到大眾巨大的喜愛，他感到壓力沉重，認為不該隱瞞過去的錯誤，「埋藏過去的錯誤繼續活動，對信任我的人來說是一種欺騙，也是不禮貌的」。

林盛根道歉手寫信。翻攝임성근 임짱TV YouTube

曬手寫信致歉：不會忘記過去的錯誤

隨後，林盛根在 YouTube 社群貼出親筆道歉信，再次表達深切悔意。他寫道：「酒駕是無論任何理由都無法辯解的錯誤與失誤，對於因我不夠謹慎的行為而感到失望的人們，我表示衷心的歉意。」他承諾未來會嚴格自我約束，不再重蹈覆轍，並努力成為一名能對社會產生正面影響力的烹飪師。這份誠實面對黑歷史的態度，在韓國網友間引發兩極反應，有人認為他勇於負責，也有人對其多次違法行為感到失望。

林盛根承認酒駕。翻攝임성근 임짱TV YouTube

回應校霸傳聞：我根本沒去學校

除了酒駕爭議，林盛根過往的言論與形象也再度被推上風口浪尖。針對網路上流傳他全身充滿刺青照片，以及質疑其年輕時可能涉及校園暴力的說法，林盛根在影片中無奈澄清。他直言自己的性格確實比較狂野，但對於校霸指控，他幽默表示：「很抱歉，我根本沒去學校，所以沒有校園暴力。」他透露自己國中三年級就離家出走工作，被抓回來後，高中入學沒多久又再度離開，「我根本沒有待在學校的時間，哪來的機會去搞校園暴力？」

演藝行程受矚：各大綜藝錄製中

林盛根自 2015 年在《韓食大賽3》奪冠後便在餐飲界享有盛名，近期更在《黑白大廚2》中闖進最終 7 強，人氣攀上巔峰。他日前已參與《劉 QUIZ ON THE BLOCK》的播出，接下來還預計出現在《Salon Drip》、《全知干預視角》以及《認識的哥哥》等熱門節目。雖然目前爆出酒駕爭議，但部分節目組表示正針對錄製與播出計畫進行討論，他的演藝事業是否會受此影響仍有待觀察。

★遇到暴力時的應對與求助：請立即撥打110 報案，或者撥打113保護專線 24小時諮詢求助 (全年無休)。保護自己請閃避離開現場，保護頭、臉、頸等重要部位。勇敢求助親友或社工、律師的協助，或尋求保護令。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



