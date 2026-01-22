《黑白大廚2》林盛根「6前科」被掀 心疼孫女被肉搜哭喊：請放過4歲小孩

林盛根因為《黑白大廚2》暴紅，過往的黑歷史也被掀出。翻攝IG@imchef00

韓國廚師林盛根（임성근）隨Netflix料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第2季一夕暴紅，過往黑歷史也被翻出。已確定中斷所有演藝活動的他，昨（21日）仍接受韓媒訪問，只是他也請大眾高抬貴手，流著淚說：「連4歲孩子都不放過，真的太殘忍！」

林盛根在《黑白大廚2》展現「快手」實力，擅長做韓式料理的他，在短短3小時的競賽中狂出5道菜，不僅讓安成宰等評審眼睛一亮，也成功抓住觀眾目光。沒想到開始邀約不間斷的他，也後被爆出酒駕、無照駕駛、傷害罪等黑歷史。他昨受訪時爽快認錯，坦言，「這是我的業報。」但他也強調：「把矛頭指向4歲孫女真的太過分！」

不捨4歲孫女被肉搜！哭喊：太殘忍

林盛根透露當初只是因為覺得孫女很可愛，才把影片上傳到 YouTube和社群平台，沒想到最後卻變成網友攻擊的箭靶，讓他受訪時不禁落淚說：「請不要再提及我的家人。身邊的人曾建議我以名譽毀損提告，但我認為這一切都是自己的業報，因此選擇不採取法律行動。」但他也向網友求饒表示，「連4歲的孩子都被牽扯進來，真的太殘忍，拜託大家至少停止對家人的攻擊。」

林盛根上週在個人YT頻道公開在2009年、2017年、2020年共有3次的酒駕紀錄。但他自白後不久，又被踢爆他的酒駕次數實為4次，還涉及無照騎乘機車、傷害罪等前科，黑歷史多達6項。

對此，林盛根受訪時解釋：「那已是將近30年前的事情，細節其實記不清楚了，並非刻意想要縮小或隱瞞。」而他先前更曾在社群致歉，「無論酒駕次數是多少次，都是明確的錯誤。」更強調之後會低調自省，將自己的技能本領回饋給需要的人。

林盛根被爆出酒駕後，曾PO出手寫信道歉。翻攝YT@IMCHEF00

林盛根暴紅邀約不斷！醜聞後秒被退通告

林盛根（右）走紅後到劉在錫主持的《劉QUIZ》分享《黑白大廚2》的拍攝花絮。翻攝IG@imchef00

林盛根走紅後除了先上了劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，還錄製了《全知干預視角》、《Salon Drip》等節目，只是這兩個節目已確定不播出相關內容。原先敲他參演的《認識的哥哥》、《玩什麼好呢？》、《新品上市便利餐廳》等節目，則在醜聞爆發後火速退通告。

★遇到暴力時的應對與求助：請立即撥打110 報案，或者撥打113保護專線 24小時諮詢求助 (全年無休)。保護自己請閃避離開現場，保護頭、臉、頸等重要部位。勇敢求助親友或社工、律師的協助，或尋求保護令。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



