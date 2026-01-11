《黑白大廚2》爆紅反成詐騙工具！安成宰公開假餐券 粉絲差點被騙

記者林宜君／台北報導

米其林名廚安成宰近日親自出面示警，揭露有不肖人士偽造其餐廳餐券，提醒民眾切勿上當。（圖／翻攝自安成宰IG）

《黑白大廚2》掀起話題效應，不只節目紅，連評審主廚也成為詐騙目標。米其林名廚安成宰近日親自出面示警，揭露有不肖人士偽造其餐廳餐券，提醒民眾切勿上當。隨著Netflix節目《黑白大廚2》熱播，擔任評審的米其林名廚安成宰人氣飆升，卻也引來詐騙集團覬覦。安成宰昨（10）日緊急透過社群平台發布警告，指出網路上流傳的「MOSU餐券」全屬偽造，強調餐廳從未發行任何實體票券，呼籲粉絲務必提高警覺。

安成宰嚴肅表示：「MOSU從來沒有推出這種票證，希望不要再有人受騙。」（圖／翻攝自安成宰IG）

安成宰嚴肅表示：「MOSU從來沒有推出這種票證，希望不要再有人受騙。」由於假券仿真度過高，他才決定主動揭露，希望阻止更多人因支持主廚而誤信詐騙。事實上，安成宰在韓國料理界地位崇高，是目前韓國唯一摘下《米其林指南》三星殊榮的主廚。過去形象低調、專注料理的他，因《黑白大廚》系列節目爆紅，知名度大幅提升，也讓不法人士趁機行騙，假借名廚光環吸金。

粉絲感嘆，這類假票事件某種程度反映安成宰的高人氣，「連詐騙集團都來蹭熱度」（圖／翻攝自安成宰IG）

消息曝光後，引發網友熱烈討論，不少人直呼「現在連訂高級餐廳都要防詐騙」、「如果沒看到主廚提醒，真的很難分辨真假」。也有粉絲感嘆，這類假票事件某種程度反映安成宰的高人氣，「連詐騙集團都來蹭熱度」，卻也提醒民眾務必透過官方管道訂位，避免金錢損失。

