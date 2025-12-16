《黑白大廚2》看到餓！「賤兔主廚」帶2000萬祕密武器回鍋再戰 隱藏白湯匙還有他

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季迎來「賤兔主廚」金度潤回鍋，以「隱藏版白湯匙」再戰。翻攝Netflix、Netflix提供

Netflix料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第2季昨（16日）上線前3集，新一季迎來全新賽制，還找回上一季人氣選手《廚神當道韓國版》第二季冠軍崔康祿、「賤兔主廚」金度潤雪恥回鍋，看點再升級！

《黑白廚師：料理階級大戰》第2季，再次迎來80位黑湯匙參賽者爭取與白湯匙主廚一對一PK的資格。只是與前一季不同的是，本季加入了「隱藏版白湯匙」設定，迎來上一季雪恥回鍋的金度潤主廚、崔康祿主廚再次挑戰，兩人須同時獲得白種元、安成宰兩位評審的認可，才能晉級下一關。

隱藏版白湯匙雪恥回鍋

崔康祿主廚再度參與第2季的廚藝比拚。翻攝Netflix

金度潤有著「賤兔主廚」外號。翻攝Netflix

因有著一雙瞇瞇眼，被觀眾說撞臉「賤兔」聞名的金度潤，他經營的「潤首爾」（YUN SEOUL）曾在2022年至2024年皆獲得米其林一星的殊榮，這次金度潤捲土重來，再度使出渾身解數，錄影時直接把價值2000萬韓元（約新台幣47萬元）的製麵機帶到現場，親自製麵做出獨特麵食，瞬間抓住評審的目光，讓白種元驚呼：「這是我吃過的紫蘇油麵條中，從未嘗過的味道。」可惜卻在安成宰這關敗陣，再度鎩羽而歸。

黑湯匙主廚來勢洶洶！第一位晉級的是她

取名「釀酒的尹酒母」的參賽者，在節目中展現釀酒好功夫，更以一桌招牌下酒菜成為第一位晉級的黑湯匙選手。翻攝IG@yunjudang

而新一季的黑湯匙參賽者，也迎來更多美食界高手嶄露頭角，包括以首爾料理聞名的「首爾媽媽」、專做酒館料理的「釀酒的尹酒母」都端出招牌料理，擄獲評審味蕾。即便全新陣容的白湯匙名廚們還沒登場，已讓觀眾看節目看到肚子餓！《黑白大廚：料理階級大戰》第2季共有13集，昨已搶先公開1到3集，每週二Netflix更新。



