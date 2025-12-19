《黑白大廚2》秘密籌備9個月！ 「白湯持」崔康祿、金度潤回鍋挑戰原因曝光

鄭鎬泳主廚（左起）、侯德竹主廚、善財法師、孫鍾元主廚、導演金銀芝、導演金學慜、釀酒的尹酒母、法國爸爸、中式料理魔女與小猛獸出席記者會。（圖／Netflix提供）

Netflix無腳本料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》第2季於Netflix正式上線，昨（18）於韓國首爾舉辦記者會，由導演金學慜、金銀芝攜手「白湯匙」主廚善財法師、侯德竹、孫鍾元、鄭鎬泳、法國爸爸；「黑湯匙」主廚中式料理魔女、釀酒的尹酒母與小猛獸。導演金學慜表示，第2季是在首季高度成功的壓力之下誕生，製作團隊反而選擇回歸初心，不為改而改，而是放大觀眾最喜愛的元素，並補強不足之處。

金學慜導演指出，本季透過「隱藏的白湯匙」與更直接的1對1對決機制，為節目帶來新鮮刺激。導演們思考觀眾最想看到哪位第一季的廚師？於是就想到了崔康祿與金度潤主廚。隱藏的白湯匙機制需要由兩位評審皆同意才能勝出，在拍攝現場所有的工作人員都非常緊張，沒有任何人說話。

當兩位廚師的結果出來時，編劇們也跟著流淚，「我們製作團隊既感到喜悅，也為他們的緊張感到惋惜，我們真心為他們加油。」金學慜導演更透露，「由於這件事連其他98位廚師都不知道，兩位廚師準備任務時，甚至不能告訴家人或朋友。他們這樣準備，才形成了在初選時的精彩場面。再次感謝崔康祿與金度潤精彩的接受挑戰。」

導演金銀芝則分享，第2季在主廚招募上迎來關鍵轉折。因為在第1季，我們不敢邀請侯德竹主廚與善財法師參加，覺得這樣可能不禮貌，不過在第2季導演們鼓起勇氣邀請，但令人驚訝的是，他們欣然接受了。金銀芝導演坦言，百位主廚名單完成後，製作團隊長達九個月必須嚴守秘密，如今終於能向外界公開這份陣容，格外感慨。

崔康祿（左）與金度潤回鍋《黑白大廚》挑戰。（圖／Netflix提供）

