《黑白大廚2》紅蘿蔔爆紅！中醫曝：生吃超NG「這樣煮」營養飆9成

《黑白大廚》近期話題不斷。(圖／翻攝自Netflix Threads）

《黑白大廚》第2季使紅蘿蔔料理蔚為話題。不過，紅蘿蔔若吃法不對，營養吸收率恐大打折扣。中醫表示，從營養學來說，紅蘿蔔中的β-胡蘿蔔素屬於脂溶性營養素，若生吃，吸收率只有約一成，但經過油脂烹調後，吸收率可提升到九成以上。

Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》第2季話題持續延燒，隨著「無限地獄料理賽」登場，本季地獄食材紅蘿蔔正式揭曉，上週六（10日）紅蘿蔔地獄更是降臨台北101引發萬人朝聖！除翻轉紅蘿蔔本色的同時，也映照出大眾對飲食選擇的矛盾心態。

中醫師林怡嫣表示，一方面，紅蘿蔔過於日常，幾乎天天出現在我們的餐桌上，卻鮮少真正成為料理主角；另一方面，對不少人而言，紅蘿蔔卻是「一上桌就被挑掉」的存在。若這樣的情況發生在孩子身上，往往還會被貼上「挑食」的標籤。

她說，從中醫觀點來看，飲食養生的核心並非「一定要吃某種食物」，而是講求體質、消化能力與個人接受度。若真的不喜歡紅蘿蔔的氣味或口感，並不需要勉強食用；想要養脾胃，可選擇山藥等性質溫和、易消化的食材；若以潤眼明目為目的，也可透過枸杞等食材來替代。關鍵在於「對症、對體質」，而非單一食材的迷思。

中醫表示，胡蘿蔔中的β-胡蘿蔔素屬於脂溶性營養素，若生吃，吸收率只有約一成。（示意圖／翻攝自Pixabay）

林怡嫣指出，事實上，紅蘿蔔是極為常見的家常食材，無論炒菜、煲湯、燉肉、煎蛋、煮咖哩，甚至運用於甜點中，都十分普遍。鮮明的橘紅色澤與豐富的營養價值，使它長年扮演著餐盤中稱職的配角。然而，也正因為顏色、氣味與味道鮮明，反而讓部分人對它敬而遠之。如果要擷取紅蘿蔔的營養，又不喜歡其味道，可以用煮湯的方式，如利用玉米的甜與肉類的油脂，掩蓋紅蘿蔔的生味並提升吸收效率。

食用建議上，林怡嫣說很多人吃紅蘿蔔，其實都吃錯方式了。從中醫角度來看，生食偏寒、較難消化，煮熟後反而更能健脾補中；從營養學來說，紅蘿蔔中的β-胡蘿蔔素屬於脂溶性營養素，若生吃，吸收率只有約一成，但經過油脂烹調後，吸收率可提升到九成以上，因此建議以油炒或與肉類同燉，營養才能真正被身體利用。至於常被問到的「紅白蘿蔔能不能一起煮」，其實只要煮熟，紅蘿蔔中的分解酶就會被破壞，不必過度擔心；加上紅蘿蔔性質偏補、白蘿蔔偏清涼，搭配反而能取得平衡，一般家常湯品如紅白蘿蔔排骨湯，安心同煮、安心食用就好。

