《黑白大廚2》美女主廚爆紅！學做菜曾遭父親反對「煙灰缸砸她臉」

金姬銀的料理之路其實並不順遂，當初決定從事料理時，一度遭遇父親強烈反對。翻攝自金姬銀IG



風靡全球的料理節目《黑白大廚：料理階級大戰 2》雖在本月13日迎來最終回，不過話題熱度不減，多位廚師仍持續受到熱烈討論。其中廣受觀眾歡迎的黑湯匙主廚「小猛獸」師傅、白湯匙陣營的主廚金姬銀，也因出色的外型和不凡的料理實力，獲得不少觀眾討論。不過出乎觀眾意料的是，金姬銀的料理之路其實相當辛苦，當初決定從事料理工作時，由於家族三代是藝術世家，因此不但屢遭父親反對，甚至一度於爭執中被父親丟擲的煙灰缸砸傷，讓她下定決心離家闖蕩。

在節目中展現精湛手藝、以現代手法重新詮釋經典韓食的金姬銀，近日接受YouTube頻道《Striker chef》訪問時坦言，其實自己從來不是「一路朝廚師前進」的人，「我本來念的是美術，從沒想過要當料理人。」金姬銀透露，家族三代都是藝術工作者，她則因為從小就喜歡用雙手創作，後來在父親建議下轉讀陶藝、學拉坏，不過卻始終找不到「這能不能做一輩子」的答案。

金姬銀表示，直到看完學長的畢業展，她才忽然意識到「我想找一個真正能表達自己的方式」，這個念頭將她帶進廚房，卻也成了家庭衝突的導火線。金姬銀直言，父親對她改走料理之路「強烈反對」，甚至在一次激烈爭吵當中，情緒失控丟出菸灰缸，導致她的臉被碎片劃傷，當場血流不止。

最後金姬銀選擇離家闖蕩，當時身上僅剩存了多年的24 萬 6870 韓元（約台幣 5000 元），為了活下去，只買了三條紫菜飯捲，分成好幾天慢慢吃，「那段日子，真的只是為了撐下去。」

金姬銀擅長以當代料理的方式，重新演繹經典韓食。翻攝自金姬銀IG

影片曝光後引起不少網友強烈共鳴，紛紛留言表示「連 246,870 元這種精確到 10 元的數字都記得，感覺當時的記憶真的刻在心裡，一定非常深刻」、「她說得越平靜，我聽得越心痛」、「從三條紫菜飯捲走到米其林一星，這才是真正的主廚人生」。

如今和老公一起開設餐廳，還獲得米其林一星認證，在料理界站穩腳步，金姬銀表示，「現在回頭看，正是那些苦成就了今天的我。」那些最辛苦、最狼狽的瞬間，一點一滴堆起她的自信和尊嚴。

