《黑白大廚2》重現蒙眼盲測！全台首場「無限料理地獄」降臨台北101

娛樂中心／程正邦報導

「台版無限料理地獄」將於1月10日在台北101水舞廣場登場。（Netflix提供）

全球引發料理熱潮的 Netflix 實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第 2 季，現在不僅能在螢幕上收看，更要實體化挑戰台灣人的味蕾！Netflix 今（30）日宣布重磅消息，選定台北 101 作為全球宣傳的核心站點，將節目中最具壓迫感、最考驗廚師韌性的「無限料理地獄」關卡，原汁原味搬到台北 101 水舞廣場。這場名為「台版無限料理地獄」的盛事，預計將掀起一場沉浸式的美食風暴。

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季將推台版活動，「評審蒙眼決選」關卡一定超好玩。（Netflix提供）

百人評審團召集！重現「蒙眼盲測」驚悚瞬間

廣告 廣告

自 12 月 16 日第 2 季開播以來，節目熱度居高不下。為了讓台灣粉絲身歷其境，Netflix 將於 1 月 10 日在台北 101 水舞廣場舉辦實體對決。活動最吸睛的亮點，莫過於重現第一季與第二季中最經典的「百人評審團」與「蒙眼決選」。

主辦單位將公開徵選 100 位幸運粉絲擔任「大眾評審」，入選者將在現場親自試吃由參賽攤商精心製作的料理，並透過投票決定誰能晉級、誰該淘汰。現場更將設置極具象徵意義的「黑白布條」與「蒙眼盲測裝置」，讓評審在完全排除品牌、外觀干擾的情況下，進行純粹的味覺判決，挑戰現場觀眾的感官極限。

高質感幹話主廚「廚佛瑞德」與台法美食名家「阿辰師」將親臨現場，重現第2季中充滿挑戰性的神秘食材料理。（圖/翻攝廚佛瑞德、阿辰師 IG）

明星主廚陣容：廚佛瑞德對決阿辰師，陳漢典掌控全場

這場現實版的料理階級大戰，卡司陣容相當堅強。活動邀請金鐘獎主持人陳漢典擔任現場司儀，預期將以其幽默節奏緩解現場的緊張氣氛。更令饕客期待的是，節目特別力邀「高質感幹話主廚」廚佛瑞德（Fred）以及遠赴法國鑽研廚藝的知名美食家「阿辰師」親臨現場。

兩位專業主廚將化身為「魔王級」人物，與現場 13 家精選的人氣攤販進行神祕食材的正面對抗。這些攤販在現實中都是各地美食排隊名店，如今齊聚台北 101，在「無限料理地獄」的壓力下，他們必須在限定時間內，利用神祕食材變出令評審驚豔的菜色。

沉浸式打卡體驗：沒報名也能感受「地獄」熱度

如果您未能入選百人評審團，現場依然開放一般民眾自由進場參觀。現場將設置多個沉浸式拍照打卡點，包含重現節目中巨大的烹飪展示區、象徵「黑白階級」的視覺裝置，民眾可以現場感受大火翻炒、香氣四溢的緊繃氛圍。

現場同時也會販售與節目相關的周邊好禮與限定點心。主辦單位強調，這場活動是希望透過台灣在地食材料理，展現出不輸給節目的匠人精神，並藉此機會讓台灣優秀的在地攤商，與國際級影視 IP 進行深度交流。《黑白大廚：料理階級大戰》第 2 季目前正於 Netflix 全球獨家熱播。

更多三立新聞網報導

2026末日預言再起！盲眼龍婆驚曝「台海終局」 第三次世界大戰將至？

軍演壓力測試！財經專家揭共軍換將內幕：台灣「認真」才是最強防線

中共環台軍演「殺雞儆猴」高市早苗？日媒：台灣議題碰撞才剛開始

劍指白宮？共軍環台軍演落彈24浬 美專家：演給川普看的

