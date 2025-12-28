《黑白大廚2》金度潤曝「子瑜到店吃飯」！羞喊：很漂亮但怕女友吃醋

記者王培驊／台北報導

韓國米其林星級主廚金度潤因為在《黑白大廚：料理階級大戰》中表現，而被大家所熟知。（圖／甜堂 提供）

韓國米其林星級主廚金度潤在 Netflix 料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》中的表現而聞名，被暱稱為「賤兔主廚」，今（28）日抵達台灣接受媒體訪問，談到台灣女星周子瑜曾到他位於韓國的餐廳用餐，當時過程相當低調。金度潤表示，周子瑜是由香港友人Elkie莊錠欣（前韓國Cube娛樂旗下女團CLC成員）介紹，他當下並沒有立刻認出周子瑜，因為自己對藝人明星不太熟悉，也覺得有點抱歉。

子瑜曾到金度潤主廚餐廳YOON Seoul (潤首爾)用餐，兩人還拍了一張合照。（圖／翻攝自IG @projectsyun）

金度潤主廚笑說，「因為我們的員工都知道子瑜是誰，就只有我一個人不知道」，所以自己很慢才知道她是店內的貴賓。當時餐廳內大約有八個人，大家正好在喝酒，他和周子瑜只聊了一些簡單話題，例如「麵吃起來怎麼樣？」等餐點感受，沒有深入交流。金度潤坦言，周子瑜給人的感覺非常善良，「感覺很不像演藝人員，真的有嚇一跳，真的非常善良（強調了兩次）。」

韓國米其林星級主廚金度潤來台。（圖／甜堂 提供）

金度潤主廚表示，因為以前的話對演藝人員沒有很了解，雖然過往也接待過BTS、IU等藝人，但他並未與他們合照，而周子瑜則因與Elkie同樣在台灣發展，加上他常來台灣，感覺上有一種共通點，更讓人感覺親近一點。

金度潤主廚被問到有沒有很多粉絲特別到店內想吃子瑜同款食物？主廚笑說，「我比較不知道這個，因為我們的客人真的很多，加上又是米其林餐廳，我們店面本來就是外國人比較多的，但是有人會傳訊息來詢問說子瑜吃了什麼東西」，但他也坦言，事實上子瑜其實整個菜單上的品項都有吃到。

過去因為自己沒有很關注這一些藝人，所以就沒有跟IU還有BTS他們合照，但是看著子瑜覺得她給人的感覺得很好。金度潤分享對周子瑜的第一印象，「她很漂亮，但反應太明顯怕我女朋友吃醋（笑）。」他也坦言，因為Elkie莊錠欣也在台灣發展，加上自己常來台灣，所以感覺彼此更親近。主廚透露，這次和子瑜拍出的合照在網路上反響很好，「大家看到後都很開心。」

