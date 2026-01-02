《黑白大廚2》關卡實體化！「無限料理地獄」台北101開戰，你也能成為評審！

（圖／Netflix提供）

最近都在追《黑白大廚：料理階級大戰》第2季的人，是不是都看到肚子餓了呢？Netflix宣布推出台灣獨家實體宣傳活動，將於台北101水舞廣場舉辦《黑白大廚：第2季》「台版無限料理地獄活動」，邀請粉絲化身評審，重現節目中的百人評審團關卡，親自投票支持心目中的人氣料理。

Netflix《黑白大廚：第2季》「台版無限料理地獄活動」即將於1月10日登場，現場號召13家人氣攤販，共同上演現實版神秘食材料理地獄賽，來自台灣的料理好手將一展精湛廚藝；同時邀請綜藝界金獎主持人陳漢典擔任本場活動的主持，更力邀高質感幹話主廚「廚佛瑞德」與台法美食名家「阿辰師」親臨現場，重現第2季「無限料理地獄」中的神秘食材料理，與攤販們正面對決，帶領現場民眾近距離感受頂級料理的震撼。本次活動將開放粉絲報名，由成功報名的100名觀眾化身「百人評審團」，試吃投票選出冠軍料理，並有機會可以獲得Netflix精美好禮。此外，節目經典關卡「評審蒙眼決選」也將於現場驚喜重現，讓觀眾親自感受節目緊張刺激的高張力。

廣告 廣告

活動同時間全面開放一般民眾參與，事前未成功報名「百人評審團」的觀眾，仍可親臨現場感受「無限料理地獄」所帶來的味蕾衝擊。現場同時設有裝置區供拍照打卡，邀請觀眾親身體驗現象級料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》的獨特魅力。

報名資訊

報名日期：即日起至1月8日（四）23:59

報名連結：forms.gle/QQ6JR6GdPt7c25md9

原始連結

看更多 CTWANT 文章

《黑白大廚2》19位黑湯匙主廚IG清單！尹酒母、首爾媽媽、法國爸爸⋯吃貨韓國行必存

《黑白大廚2》孫鍾元狂圈粉！工程系出身、溫柔貴公子氣質，半路出家成米其林一星主廚！

《黑白大廚2》有台灣人！「白湯匙」中華料理活歷史，曾讓3位領導人盛讚的料理之神！