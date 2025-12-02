《黑白大廚2》預告公開！兩位「神秘主廚回歸」雪恥 全新殘酷制度曝光

記者王培驊／台北報導

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季正式預告釋出。（圖／Netflix提供）

Netflix今（2）日釋出《黑白大廚：料理階級大戰》第2季正式預告，揭露本季全新遊戲規則，也同時預告兩位神祕參賽者將回歸，自稱「帶著第二次機會回來」。這部受到全球粉絲歡迎的實境競賽節目將於12月16日獨家於Netflix上線。

新公開的「白湯匙」大廚視覺海報，以宛如摩天輪般動感運轉的食材構圖，暗示第2季將展開更大規模、更壯觀的料理對決。聲望與榮譽懸於一線，今年的頂尖白湯匙大廚們齊聚競技場，要捍衛自己的料理實力。正式預告將焦點轉向「黑湯匙」主廚，這些隱藏的高手蓄勢待發，要去挑戰料理階級的白湯匙們。一樣以冷峻的黑白廚房為背景，黑湯匙的登場本身就對白匙象徵著威脅。

廣告 廣告

他們的大膽封號說明了一切：「三星殺手」、「西村皇太子」、「料理怪物」、「BBQ研究所長」等，每個綽號都代表無畏、破格與多年磨練的真功夫。像「料理科學家」與「中式料理暴走族」這類出乎意料的稱號，更暗示本季可能出現意想不到的結盟與震撼性的排名變動。各個黑湯匙主廚們蓄勢待發，說明自己在一流餐廳工作過，並肯定自己是世界第一。不過當他們見到白湯匙的參與主廚時，也驚呼說道：「真沒想到他們會來參加」、「以這些人選來看，感覺他們沒想過要拍第3季」。

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季正式預告釋出。（圖／Netflix提供）

第1季「盲選評比」本季也強勢回歸，評審僅憑味道決定勝負。但本季最大伏筆則是全新規則的曝光，以及兩位戴著面具、為雪恥而歸的神祕選手再度登場，預告將開啟一連串無法預測的巨大轉折。《黑白大廚：料理階級大戰》曾創下紀錄，成為首部連續三週登上Netflix全球非英語節目Top 10 之首的韓國實境節目；同時也是首部在韓國蓋洛普2024年 9月民調中，被評為「最受韓國觀眾喜愛的影集」第1名的串流實境節目，穩固其國內外的超高人氣。

更強大的陣容、全新挑戰，以及在廚房每一個角落都不斷升溫的緊張氣氛，《黑白大廚：料理階級大戰》第2季將把味覺之戰推向更高峰。12月16日起，僅在Netflix獨家見證這場全憑味道決勝負的巔峰對決。

《黑白大廚：料理階級大戰》第2季出演者

李駿（Lee Jun）（이준）：擁有米其林二星的主廚

孫鍾元（Son Jong-won）（손종원）：在韓食與西餐各獲得米其林一星

善財法師（Venerable Sunjae）（선재스님）：韓國頭號寺剎飲食名匠

侯德竹（Hou Deok-juk）（후덕죽）：擁有57年資歷的中式料理大師

朴孝男（Park Hyo-nam）（박효남）：47年資歷的法式料理大師

鄭鎬泳（Jung Ho-young）（정호영）、Sam Kim（샘 킴）、Raymon Kim（레이먼 킴）：深受韓國觀眾喜愛的國民大廚

宋勳（Song Hoon）（송훈）：曾擔任《廚神當道韓國版》第4季評審

林盛根（Im Seong-keun）（임성근）：《韓食大賽》第3季（한식대첩3）優勝者

更多三立新聞網報導

女星諷「辛芷蕾扯頭髮拿影后」！突改口稱：不是說她 昔1句話遭抓說謊

影帝吸毒後現身上海！「狂歡貼臉親吻」畫面流出 小粉紅怒：怎敢來這裡

直擊／頌樂超寵粉「狂安可」！她連唱憋不住 突喊要去廁所：真的不得了

直擊／頌樂降臨台北！脫衣剩熱褲辣度破表 「唱一半口水嗆到」全場笑翻

