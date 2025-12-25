《黑白大廚2》驚見「台灣品牌」！ 官方嗨喊：歡迎合作

生活中心／賴俊佑報導

《黑白大廚2》海選階段驚見台灣品牌「阿舍食堂」。(圖／翻攝自Netflix Threads）

Netflix現象級美食料理實境秀《黑白大廚》第二季正式上線！在80人海選階段中，第一季的「白湯匙」金度潤主廚驚喜回歸，並端出麵食料理應戰，有眼尖網友發現，金度潤主廚的料理檯面上，竟出現「台灣品牌」，讓網友驚呼「好台好親切」。

黑白大廚驚見「台灣品牌」

台灣Netflix在Threads發文「好想知道金度潤主廚桌上的紅燒牛肉麵到底用在哪裡」，只見料理檯面上有一盒紅色料理包，居然是台灣品牌「阿舍食堂」，網友們則留言「可能是利用了牛肉調理包的湯做了醬牛肉」、「突然發現我家也有一盒」、「我只注意他眼睛到底有沒有張開」。

「阿舍食堂」向《三立新聞網》記者表示，盒裝紅燒牛肉麵是主力產品，累計至今已銷售破百萬盒，而金度潤主廚對各地麵食文化相當關注，也經常造訪台灣，也曾說過會考慮在台灣開麵店，希望未來有機會可以合作。

玖仰攜手黑白大廚「港點女王」鄭智善主廚打造3新品。(圖／路易莎提供)

鄭智善推出暗黑系美食，台灣吃得到。(圖／路易莎提供)

黑白大廚「港點女王」打造3新品 台灣吃得到

路易莎旗下茶食品牌「玖仰」攜手黑白大廚「港點女王」鄭智善主廚，12月26日起推出3款限定餐點；「椒麻黑醬拌麵」台式拌麵融合韓式酢醬麵概念，以中式醬料調製邏輯，打造略具流動感的深色醬體，使醬汁均勻包覆麵條，並加入新鮮研磨的黑白芝麻粉與花椒油提味，入口清爽卻香氣層層堆疊。

「辣味辛奇黑餃子」內餡選用韓國進口泡菜，搭配高麗菜與豬肉，呈現鮮甜與辣感並存的層次口感，外層以特製黑色麵皮包裹，黑色外皮與紅色內餡形成強烈對比，為傳統水餃注入前衛視覺；「慢熟芝麻脆脆黑布丁」以黑芝麻為風味核心，將濃厚芝麻香氣轉化為溫潤滑順的慢熟布丁，並搭配極黑色澤、蓬鬆酥脆的黑色椪糖，呼應韓國文化和喚起台灣人對古早味糖果的共同記憶。

