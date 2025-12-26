《黑白大廚2》高顏值選手！孫鍾元成「天菜主廚」全韓唯一米其林雙星

《黑白大廚2》的選手孫鍾元，是全韓唯一米其林雙一星主廚。（圖／翻攝孫鍾元IG）

萬眾期待的《黑白大廚》第2季上線後吸引無數粉絲回鍋，節目中的韓國實力派主廚孫鍾元不僅料理技巧精湛，更以帥氣外表贏得觀眾青睞。作為韓國首位同時擁有西式及韓式米其林一星餐廳的主廚，孫鍾元在節目中展現出不凡的廚藝實力與個人魅力。

事實上，孫鍾元在參加《黑白大廚》前就已是韓國知名廚師。他在綜藝節目《拜託了冰箱》中擔任固定班底，以反差萌的個性迅速圈粉，被觀眾親切地稱為「好感男」。在節目中，做出好幾道驚喜料理，讓藝人們驚嘆，獲得潤娥以及BTS成員J-hope的高度讚賞。

值得一提的是，孫鍾元其實是主修的是土木工程，直到25歲才決定轉換跑道，從餐廳學徒做起，苦練廚藝才有今日的成就。再加上183公分的身高、帥氣外表，還有長期健身的好身材，孫鍾元也成為廣告界的寵兒。隨著《黑白大廚》的熱播，孫鍾元的人氣持續攀升。

