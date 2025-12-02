《黑白大廚2》12/16上線！預告驚見2神祕選手回歸

《黑白大廚：料理階級大戰》將於16日上線。（圖／Netflix提供）

Netflix今（2日）釋出《黑白大廚：料理階級大戰》第2季正式預告，揭露本季全新遊戲規則，也同時預告兩位神祕參賽者將回歸，自稱「帶著第二次機會回來」。這部受到全球粉絲歡迎的實境競賽節目將於12月16日獨家於Netflix上線。

新公開的「白湯匙」大廚視覺海報，以宛如摩天輪般動感運轉的食材構圖，暗示第2季將展開更大規模、更壯觀的料理對決。聲望與榮譽懸於一線，今年的頂尖白湯匙大廚們齊聚競技場，要捍衛自己的料理實力。

廣告 廣告

而正式預告將焦點轉向「黑湯匙」主廚，這些隱藏的高手蓄勢待發，他們大膽封號說明了一切：「三星殺手」、「西村皇太子」、「料理怪物」、「BBQ研究所長」等，每個綽號都代表無畏、破格與多年磨練的真功夫，並說明自己在一流餐廳工作過，且肯定自己是世界第一。不過當他們見到白湯匙的參與主廚時，也驚呼說道：「真沒想到他們會來參加」、「以這些人選來看，感覺他們沒想過要拍第3季」。

此外，第1季「盲選評比」本季也強勢回歸，評審僅憑味道決定勝負。但本季最大伏筆則是全新規則的曝光，以及兩位戴著面具、為雪恥而歸的神祕選手再度登場，預告將開啟一連串無法預測的巨大轉折。《黑白大廚：料理階級大戰》12月16日起在Netflix獨家播出。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星

好奇病逝父「生前做什麼」 33歲男辭職返鄉！考上森管員榜首哽咽了

南萬華之父才出殯！義子報仇砍斷宿敵「黑狗」腳筋 冷眼看他哀號報警自首