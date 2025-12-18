《黑白大廚2》76歲侯德竹「超神背景」胡錦濤也盛讚 韓網全驚呆：活歷史

《黑白大廚》第二季參賽者侯德竹(左)，與第一季呂敬來(右)都是中式料理的神級人物。翻攝IG、資料照片



Netflix的風靡全球的美食實境秀《黑白大廚》，第二季近日開播，再度引爆網友話題。節目的主軸是挖掘名不見經傳或尚未出名的民間廚師「黑湯匙」，向韓國各種料理「白湯匙」頂尖名廚發起挑戰。不過，「白湯匙」參賽者各個都是身經百戰，超狂背景陸續曝光，其中一名米其林一星中式料理主廚侯德竹也被挖出擁有「中華民國」國籍，雖然出生在韓國，但對中華料理鑽研近60年，韓網友全看呆，盛讚侯德竹是中華料理活歷史。

侯德竹出現在《黑白大廚2》，讓不少韓網友震撼不已，甚至當場不少後輩參賽者，也嚇到說不出話，韓國網友甚至留言，「侯德竹讓白種元評分真的滿好笑的」。

廣告 廣告

《黑白大廚2》12/16上架。Netflix

事實上，侯德竹曾經帶領「八仙餐廳」曾入選亞洲前5名餐廳，餐廳研發超過200多道料理。中國不少高官都曾吃過八仙餐廳，包括胡錦濤、江澤民、朱鎔基，胡錦濤甚至曾大力稱讚：「比中國本土料理更優秀。」

侯德竹離開「八仙」後，超過70歲高齡，開設全新餐廳「Hao Bin（호빈）」，開業僅短短13個月，餐廳便拿下米其林一星。侯德竹更被譽為「韓國中餐『活歷史見證者』，數十年來一直引領廣東菜的高級化發展」，因此也被選為《米其林指南 2024》中餐領域Mentor Chef（導師級主廚）。

根據了解，侯德竹為華僑、出生在韓國，擁有中華民國國籍，後來並未更換過護照國籍，但侯德竹在韓國為中華料理奉獻近60年，隨著《黑白大廚2》熱播，勢必會讓侯德竹吸引更多粉絲。

更多太報報導

劇評》看著看著差點噴淚！《黑白大廚2》黑湯匙背景更絕 賽制微調刺激加倍

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜