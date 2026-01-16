《黑白大廚3》招募啟動 賽制大改競賽規模再度拉高

《黑白大廚：料理階級大戰》宣布推出第3季。Netflix提供



《黑白大廚：料理階級大戰》前2季席捲全球，Netflix今（1╱16）宣布將推出第3季，並將競賽規模再度拉高，參賽者將以「4人1組、代表同一家餐廳」的形式出戰，讓比賽不再只是個人實力的較量，而是關乎整個團隊的榮耀、名聲與生存之戰。

過去2年，《黑白大廚：料理階級大戰》穩居Netflix全球Top 10非英語節目排行榜，第2季以更高張力的比賽節奏、創新的賽制設計與層層升高的賭注廣受好評。

第3季集結Studio Slam原班創作團隊，包括重要推手製作人金銀芝與編劇毛銀卨，金銀芝表示：「感謝全球觀眾對第2季的熱烈支持，讓我們得以繼續製作第3季。我們會全力打造更刺激的賽制與娛樂內容，回應大家的期待。」

廣告 廣告

《黑白大廚：料理階級大戰》第3季廚師報名即起在官方社群平台開放，參賽隊伍須由4位目前於同一家餐廳共事的廚師組成，不接受個人報名，亦不開放跨餐廳組隊；不過，若為同一品牌、不同分店的餐廳，則可視為同一隊伍報名參加。

更多太報報導

賴雅妍求助禪師「我有被鬼跟嗎」 驚呆熊仁謙片場唸咒

宋智孝素顏入魂《魔鬼交易》 霸氣喊「外貌如何不重要」

菲道爾撲台宅配專輯 陳華隱身簽售會「驚嚇變驚喜」