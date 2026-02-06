黑白比例與訂製家具形塑雋永新古典，設計團隊勇奪 2025 美國 MUSE Design Awards 金獎與 IDA、OPAL 三獎肯定

編輯 林柏成｜圖片提供 楔石設計工程有限公司

楔石設計涂維嘉、藍羿筑設計師，以新古典為基底，採取現代語彙與訂製軟裝的空間策略，將35 坪住宅幻化為跨越時空的經典美屋，一舉摘下 2025 美國 MUSE Design Awards 金獎、2025 美國 IDA 國際設計大獎 Honorable Mention （榮譽提名），以及 2025 英國 OPAL 倫敦傑出地產大獎 Honorable Mention（榮譽提名）的肯定。

廣告 廣告

經典新古典的當代表現

設計核心圍繞著新古典風格的典雅精緻，揉合現代簡約的比例思維，輔以黑白色調、鏡面材質與訂製家具的整合運用，形塑不流於繁複、卻層次分明的空間樣貌，讓風格在時間推移中依然保有深度與新鮮感。

化樑為景的璀璨迎賓序曲

原始玄關受限於樑柱與開窗條件，尺度狹長且零碎。設計時反其道而行，保留樑位結構且不封平天花，而是爭取高度，再以線板修飾樑位，營造比例拉升的空間感受。



懸掛一盞水晶吊燈，搭配黑白菱格紋大理石地坪，再以進口壁紙裝飾側牆，玄關既增添了華麗感，同時也注入暖度平衡石材帶來的冷調，成就出藝廊般的驚豔開場。

機能與美學交織的廊道端景

進入公領域前的過渡地帶，巧妙利用線板與黑玻拱門修飾過長的廊道比例。右側牆面隱藏海量的收納系統，並以線板與水晶把手點綴，既滿足屋主對收納的極致需求，也讓功能牆面轉成為餐廳的優雅端景。

黑白之間形塑公領域的精緻美感

開敞的公領域透過樑位轉化為天花造型，界定出場域層次，再透過建材及軟裝的配搭，帶出新古典風格雋永經典的黑白配色，營造出精緻的場域氛圍。



電視牆選用自然紋理石材，傳遞器宇非凡氣息，並以黑白相間、帶著灰藍花紋的訂製絨布沙發與之呼應；尤其透過金銀箔處理的底座細節，為沙發注入更深層的精緻感，使其在時間推移後，依然保有經典而細膩的質地。

訂製比例下的社交儀式感

為原始開放式廚房增設兩片活動門板，飾以鏡面及新古典線條，不只回應屋主的烹調習慣，一旦門片關閉時也能與客廳背牆相互呼應，維持視覺的整齊感。



餐桌、餐椅與水晶吊燈皆為量身訂製，依空間尺度調整比例。其中，混搭不同色彩的絨布餐椅，在一致材質中創造層次，搭配威尼斯鏡牆面，勾勒出和諧且具儀式感的聚會氛圍。

有限尺度中完成更衣與書房配置

補足主臥格局限制，將客廳背牆後方場域重新分割為小型更衣室；兩側牆面配置開放式收納，輕鬆儲藏海量衣物。另在臨窗處打造書房機能，提供屋主辦公、閱讀之用。

線板端景整合收納與電視機能

主臥以整面線板衣櫃整合電視與收納機能，透過不同比例的分割，將大型櫃體轉化為端景牆。床頭延續新古典線條，搭配典雅壁紙、訂製床組及復古金箔床頭櫃，既勾勒出沉穩又舒適的休憩氛圍，也透出淡淡的貴氣與奢華。

為成長保留彈性的留白

考量孩子成長需求，次臥以簡約現代為主軸，著重實用性與彈性；輔以系統櫃與床下收納，提供充足儲物機能，讓空間能隨時間調整，保有未來變化的可能性。

從色彩、材質到訂製家具，以精準的搭配比例，讓空間在日常累積中愈顯從容；因此即使完工多年，仍能持續保持當時的美感與精緻。

楔石設計工程有限公司／涂維嘉、藍羿筑

地址：台北市忠孝東路四段166號10樓

Email：insist8289@gmail.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>楔石設計工程有限公司

立即聯絡>>>楔石設計工程有限公司