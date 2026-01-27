黑白足球轉動彩色人生 臺東旭村盃帶領學子踢出夢想

豐里國小足球隊學生

豐里國小競賽現場

豐里國小競賽現場

臺東縣豐里國小長期推動足球運動，由退休校長蔡見明與教練劉明川共同發起，將消失20年的旭村足球文化重新找回，自2010年創辦至今，「旭村盃」已邁入第16屆，賽事不僅比拚球技，更將作文寫作、無痕球場及選手之夜融入賽程，在足球運動中落實品德教育與環保意識，發展成全臺獨具特色的足球盛會。

「旭村」一詞源自日治時期的移民村，象徵著這片土地的開墾精神，1960至80年代旭村地區以豐里國小為主，發展基層足球運動，是臺東足球發展重鎮，蔡見明校長分享，「賽事特色在於文武兼備，參賽學生除了比賽，還需要撰寫心得日記與作文，通過評選者可獲得足球博士獎」，他也提到，賽程中的選手之夜，孩子們能相互交流展現自信，讓品德與文藝教育理念深植孩子心中。

廣告 廣告

對參與的小球員來說，旭村盃更像是一場大型派對，除了場上球技切磋，晚上選手之夜也讓來自全臺各地學生能交流互動，透過唱歌跳舞展現自信，豐里國小學生郭冠興和陳太榮說，「很開心可以看到表演，認識新朋友，也看見比自己強的人」；在經過幾場賽事與交流後，學生楊昌諾也有很大的收穫，「我的體能要加強，態度要比現在好，要學習不怕辛苦、挫折。」

此外，為了推廣環境永續，劉明川教練也分享無痕球場理念，活動要求球隊都要做好垃圾分類，並帶走自己的垃圾，讓環保意識從球場開始紮根。

豐里國小表示，旭村盃已成為臺灣基層足球的指標賽事，感謝企業及各界人士全力支持，未來賽事將持續深耕，期許孩子在踢出黑白足球的同時，也能轉動為屬於自己的彩色夢想人生。