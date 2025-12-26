「黑白馬」拚經濟！ 彰化2025田中斑馬購物節開賣

拚經濟！彰化「2025田中《斑馬》(黑白馬)購物節」，熱鬧開賣3天。（圖：李河錫攝）

彰化田中鎮公所，為方便民眾採買年貨與民生物資，從今天(26日)起一連3天，在「田中高鐵站」廣場熱鬧舉辦「2025田中《斑馬(黑白馬)～熊讚購物節》，邀集60多家優良廠商、農特產品優惠大拍賣，還推出青農、美食市集，邀請鄉親撿便宜、挑好物、迎新年！（李河錫報導）

就要過新年，彰化田中鎮公所為了幫百工百業拚經濟！活絡消費市場，也方便鄰近鄉鎮市民眾採買年貨及各類民生物資，從26日開始一連3天、在「田中高鐵站」廣場，熱鬧舉辦「2025田中《斑馬(黑白馬)》～熊讚」購物節系列活動。

田中鎮長蕭淑芬強調，今年購物節第一天，為了衝高消費買氣，特別邀請「中信兄弟」啦啦隊，帶來熱力四射的開場演出炒熱氣氛，包括60多家優良廠商優惠拍賣大匯集，還推出3條地方特色輕旅行、美食市集、25萬消費券及百萬消費大放送等獎項，期待透過城市行銷與節慶活動雙軌並行，藉以打造南彰化最盛大的年度觀光旅遊與消費慶典！

彰化「2025田中《斑馬》(黑白馬)購物節」，26日起熱鬧開賣3天，活絡地方經濟。（圖：李河錫攝）

田中鎮長蕭淑芬表示：「田中是一座充滿人情味與有著文化深度的小鎮。這次《斑馬(黑白馬)》熊讚！購物節，最希望吸引全國更多民眾前來田中旅遊兼購物，積極帶動地方商機，並串聯地方產業與促進地方觀光發展，積極行銷田中鎮的各項農特產品、優良廠商與文化風景，希望每位到訪田中的朋友們，都能買到屬於自己需求的物資，也留下美好回憶；歡迎全國鄉親前來田中，參加《黑白買》尚蓋讚！