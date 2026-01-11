黑白2「斷指名廚」圈粉！朴孝男本想以黑湯匙參賽 理由曝光超暖

法式料理主廚朴孝男參加《黑白大廚2》，謙虛的態度圈粉無數。翻攝X@Netflix Korea



南韓實境秀《黑白大廚：料理階級大戰2》來到決賽階段，許多高手陸續被淘汰，其中，身為「白湯匙」的法式料理主廚朴孝男，態度謙虛、奮鬥故事動人，圈粉無數。他近日透露，本來想以「黑湯匙」身分參賽，結果遭到製作單位拒絕了。

現年64歲的朴孝男，兒時因為家境貧困，為了學習一技之長，放棄升學，17歲進入首爾君悅酒店，之後到首爾千禧希爾頓酒店Seasons磨練法餐廚藝，38歲升任行政主廚，是韓國五星級酒店第一位韓籍主廚。

朴孝男在節目上用菜刀俐落地削馬鈴薯，驚豔在場一票廚師，其實他的右手食指斷了一截。原來他10歲時為了貼補家用，在幫忙餵牛時出了意外，但他不覺得受到影響：「這隻手不是障礙，反而讓我領悟專屬的拿刀方式」，積極心態感動眾人。

而擊敗「黑湯匙」法國爸爸時，朴孝男哽咽表示，希望對方能超越自己，成為優秀的廚師，對後輩展現出的關愛，又打動許多觀眾。

近日，朴孝男接受《edailynews》採訪，表示沒有看第一季《黑白大廚》，是身邊太多人在討論，才知道有這個節目，第2季開拍前，大家都希望他去參加，才決定加入。

他透露，節目把人分成黑、白兩個等級，感覺不太好，並謙虛地覺得自己不是最厲害的，稱不上是白湯匙，所以一開始想以黑湯匙身分出賽，但被製作單位拒絕了。

朴孝男說，自己參加節目，一方面是希望激發後輩的動力，另一方面則是為了自己，因為從1990年後就再也沒被評價過，是時候聽聽各界的看法。

《黑白大廚2》播出後，廣告、代言紛紛找上門，朴孝男表示全都拒絕了，自己只想好好當個主廚，為支持及鼓勵他的人繼續努力下去。

