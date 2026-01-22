《黑白2》最速翻車！林盛根酒駕毀前程 知名主持無視年齡差硬撩「小猛獸」被罵爆

林盛根主廚酒駕風波，目前已被電視台封殺。（翻攝自林盛根 YT）

Netflix綜藝節目《黑白大廚2》延續第1季熱潮，人氣居高不下，然而隨著關注度飆升，節目也接連捲入多起爭議，從出演者的道德瑕疵、網路謠言到性別議題，甚至延伸至動保層面，引發輿論熱議。其中，被網友譏諷為「史上最速翻車」事件，莫過於本季人氣功臣林盛根主廚的酒駕風波。

《韓聯社》報導，林盛根主廚在節目中以快速烹飪技巧引發關注，甚至登上人氣韓綜《劉 QUIZ》，聲勢一度如日中天。然而，他18日在個人YouTube頻道坦承過去10年間曾有3次酒駕紀錄，最近一次發生在5、6年前，並希望能獲得大眾原諒。

但隨著韓媒揭露他是因媒體著手調查才被迫「先發制人」道歉，加上有報導指其早在1990年代末期就有酒駕前科，輿論瞬間引爆。網友痛批「酒駕是殺人未遂」，訂閱數隨之下跌。電視台也火速切割，MBC《全知干預視角》、KBS《新品上市 便利餐廳》等節目紛紛取消其通告或刪減畫面，林盛根最終宣布全面暫停演藝活動。

除了出演者個人的法律道德問題，節目爆紅後也衍生出網路霸凌與騷擾爭議。隨著南韓社會反中情緒升溫，評審安成宰主廚無端被捲入謠言，遭指控為華僑或與特定政治勢力有關。對此，製作單位強硬表示將對惡意留言採取法律行動，網友也紛紛聲援，認為針對出身背景的攻擊毫無道理。

金敏秀在訪問影片中，對《黑白大廚2》的人氣女廚師金詩賢進行了令人不適的追求。（翻攝自YouTube頻道「Psick 大學」）

另一方面，YouTube頻道「Psick 大學」主持人、諧星金敏秀在訪問影片中，對《黑白大廚2》的人氣女廚師金詩賢（外號「小猛獸」）進行了令人不適的追求。金敏秀無視兩人9歲的年齡差，執意索取電話並要求約會，被觀眾痛批「對專業人士極度無禮」「把騷擾當幽默」。雖然頻道隨後刪除片段並道歉，但也引發了網路上關於性別與搭訕界線的激辯。

人氣女廚師金詩賢（外號「小猛獸」），是許多觀眾關注的焦點。（翻攝自金詩賢IG）

此外，隨著節目透過Netflix播送至全球，食材處理方式也面臨國際標準檢視。節目中將活生生龍蝦與松葉蟹直接放入蒸籠畫面，遭到海外觀眾批評為虐待動物，指出這在英國、瑞士等重視動物福利的國家已被法律禁止。儘管南韓現行法規對甲殼類的保護尚無明確規範，但不少國內觀眾也表示看到活煮畫面感到「毛骨悚然」，顯示出隨著收視群眾全球化，文化與倫理標準的衝突也成為製作方必須面對的新課題。

節目中將活生生龍蝦與松葉蟹直接放入蒸籠畫面，遭到海外觀眾批評為虐待動物。（翻攝自Netflix YT）

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

