黑盒子找到了！搜救F-16飛官新進展 已定位到飛機位置

空軍飛官辛柏毅上尉駕駛F-16V戰機失聯已逾一週，相關搜救行動持續推進。（圖／翻攝自管碧玲臉書）





空軍飛官辛柏毅上尉駕駛F-16V戰機失聯已逾一週，相關搜救行動持續推進，現階段已進入關鍵的水下打撈期。目前已經找到失事飛機的黑盒子，但因能提供的訊號電力僅約可維持一個月，時效性備受關注。海委會主委管碧玲表示，已初步掌握黑盒子可能所在的範圍。

黑盒子訊號成功偵獲 時效成搜救關鍵

空軍司令部今（15）日表示，針對「0106」飛安事件，經海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作，F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）的訊號已於日前成功偵獲並精準定位，後續將委由專業團隊執行機體打撈作業。

將儘速執行打撈作業

至於人員搜救方面，雖經海空機艦及岸巡人員連續日夜搜索，迄今仍無所獲，但仍將持續結合例行任務，於失事海域執行搜尋。空軍司令部進一步指出，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝。相關打撈規劃已積極進行，將儘速展開作業。

廣告 廣告

民進黨立委王定宇今日轉述空軍最新回報指出，目前已較為精確掌握失事戰機的位置，研判位於水下深處，相關單位也正評估並洽詢具備深海作業能力的國外船舶與設備，希望能盡快展開後續打撈行動，「希望能夠儘速找回飛機和我們的弟兄」。

更多東森新聞報導

F-16V飛官辛柏毅失聯 6架次軍機9艦艇搜救

飛官辛柏毅失事5天 民間搜救隊發現「浮油」...盼重大突破

F-16飛官辛柏毅失聯 顧立雄代表總統慰問家屬

