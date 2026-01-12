黑盒子訊號斷續發出 定位待確認

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今。國防部長顧立雄表示，偵測到黑盒子斷斷續續訊號，但仍得進一步確認。（劉宗龍攝）

空軍F-16V戰機6日夜航訓練失事，飛官辛柏毅上尉失蹤至今，國防部長顧立雄12日表示，搜救行動仍持續進行，目前在進行黑盒子定位作業時，已接收到斷斷續續的訊號，待海象轉佳、船隻得以出港，將進一步確認定位情形。專家指出，戰機黑盒子與民航機不同，僅能安裝簡易記錄器，若沉入深海，訊號難以穿透出海面。

顧立雄昨說，事發至今，海軍已投入62艘次艦艇、海巡署也派出62艘次艦艇協同搜尋，另出動無人機16架次，第二作戰區則沿花蓮至台東海域及沿岸持續搜索，總計動員達1206人次，不間斷進行救援行動。

他透露，目前已陸陸續續接收到黑盒子信號，但仍需進一步確認，由於目前海象非常不佳，專業船隻無法出港，因此需待海象好轉再出海定位。

空軍司令部表示，目標海域將視天候狀況委商實施定位，以釐清訊號來源。至於何時收到黑盒子訊號、初步研判方位等進一步資訊，海軍低調未透露。

前空軍副司令張延廷說，大眾較熟知的「黑盒子」體積約皮箱大小，可以記錄航向、高度及通話錄音，幫助釐清失事情況，但戰機的黑盒子與民航機有很大不同，由於戰機追求輕量極簡，又要塞入包括電戰系統、火控系統、飛彈武器等，因此僅能裝配如便當盒大小的簡易記錄器，錄下大略的速度、方位及航向等基本數據。

他指出，由於我國東部海域極深，且有海溝，因此戰機一旦失事墜毀，時間過得愈久沉得愈深，或可能卡在海溝裡，都會讓訊號難以穿透出海面，再加上距離失事已超過6天，現在是否還有電力持續發出訊號也是問題，軍方接收到的訊號也可能是大氣反應或干擾訊號，都需進一步詳細對比，才能釐清墜機地點。