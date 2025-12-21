黑眼豆豆出手邀請！開唱嘉賓「竟是大咖星二代」成台灣第一人超狂

記者徐珮華／台北報導

凃惠源愛女、創作歌手夏沐（Melo Moon）獲得6座葛萊美天團 「黑眼豆豆」（The Black Eyed Peas）邀請，擔任其亞洲巡演最終站台灣首位開場嘉賓，形容是最珍藏的人生解鎖之一。接到國際團隊邀請，夏沐抱著能參與就是最大感動的心情站上舞台，帶來4首全創作歌曲，並首次公開演出新歌〈涅槃Nirvana〉。

夏沐受邀擔任「黑眼豆豆」演唱會開場嘉賓。(圖／夏沐提供）

黑眼豆豆團隊向來重視原創精神，要求與會歌單必須全數自創。夏沐看見歌迷們的尖叫聲與掌聲，戰戰兢兢表示：「當台下萬名黑眼豆豆的歌迷，也願意用掌聲支持來自家鄉的新聲音，當下的緊張與感動難以形容。」

夏沐推出新歌〈涅槃Nirvana〉，一手包辦詞曲。(圖／夏沐提供）

夏沐包辦全英文單曲〈涅槃Nirvana〉詞曲，靈感來自身邊女孩們的故事：「每個女孩都值得在生活與感情裡，來一次涅槃重生。」MV拍攝時，夏沐與舞群頂著近40度白沙高溫熱舞，導演喊卡後，一群人又像可愛的「活跳蝦」在沙灘上跳來跳去為腳底散熱。討論MV劇情時，夏沐甚至激發導演親自獻出「活火舞」，讓作品呈現更具衝擊力的視覺效果。

夏沐將〈涅槃Nirvana〉視為送給自己的重要承諾「涅槃重生、快樂前行、勇敢獨走」，也把這份力量獻給所有努力生活、熱愛音樂的人。此外，夏沐獲得廣告續約演出機會，新的一年即將到來，抱持滿滿正能量期待戲劇演出機會。

