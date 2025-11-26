黑眼豆豆演唱會後遭批行銷不力 桃市府：觀光人潮已增1倍

桃園城市行銷採取多元策略，邀請桃園出身的I-DLE成員舒華擔任觀光大使，珍珠海岸音樂節結合NBA球星等活動，都帶動話題和人潮。（圖／桃市府）

葛萊美嘻哈電音天團黑眼豆豆睽違20年，上周末在桃園陽光劇場開唱，但前一周票都還沒賣完，結束後地方抱怨渾然不知，綠營感嘆高雄演唱會經濟以整個城市之力宣傳，質疑桃園市政府行銷不力。市府強調桃園採取多元策略，今年觀光人潮較去年增1倍，觀光旅館住用率也創新高，顯示城市行銷成效，請綠營不用刻意貶低桃園。

民進黨桃園市議員王珮毓指出，陽光劇場是桃園市文化局主管場地，雖然委外經營，但仍有管理之責，她以黑眼豆豆上周末在陽光劇場辦演唱會，卻未在地方形成旋風，甚至市民事後才知情，遺憾錯過追國際巨星的機會，對比高雄市長陳其邁傾盡全市之力為韓團Black Pink、TWICE宣傳行銷，成功帶動話題，高下立判。

同黨議員黃瓊慧也說，演唱會不僅能帶動經濟，也能增加城市光榮感，建議市府參考高雄模式，積極協助行銷，主導交通規畫，帶動地方發展。

國民黨議員舒翠玲則持不同看法，直指高雄免收場地費，已遭審計部明確點出高雄世運主場館營運收支嚴重失衡、短絀逐年擴增，應考量使用者付費公平原則以利永續經營，認為桃園市長張善政在吸引大型活動與財政穩健之間，尋求平衡的發展策略。她強調，高雄靠演唱會凸顯城市定位，但每個城市發展方向不同，桃園朝科技、人文也能走出自己的路。

文化局回應，為營運桃園陽光劇場，每年編列預算委託專業團隊，派駐4名現場人員，工作包括接洽團隊場勘、協助場租行政、提供活動執行意見並召開技術協調會議等。今年11月22日於陽光劇場舉辦的黑眼豆豆演唱會，由業者租借場地辦理，相關售票行銷由主辦單位主導和投放廣告。

文化局承諾，未來藝文設施管理中心將更積極與借用場地的主辦單位溝通討論行銷節奏，在取得主辦單位同意提供藝人行銷素材下擴大推廣，整合網路或實體行銷資源，協助主辦單位更願意來桃園舉辦大型演唱會，也藉機行銷城市形象。目前市府為使大型活動順利進行，提供交通管制、衛生安全等行政協助，並於文化局、觀旅局、陽光劇場臉書粉專宣傳，協助主辦單位順利完成活動。

桃市府指出，近1年來桃園成功吸引眾多國內外頂尖卡司，從跨年場的五月天、到BLACKPINK成員Jisoo、槍與玫瑰等重量級藝人皆順利在桃園演出。上周末黑眼豆豆演唱會、加上火球祭，周邊旅宿住房率幾乎全滿，帶動商圈、餐飲與交通明顯增溫，展現市府與主辦單位共同推動城市行銷的實質成效。

市府強調，城市行銷並非侷限於演唱會，今年推廣大龍門旅遊廊帶、辦理台灣燈會、珍珠海岸音樂節結合NBA球星等活動，依觀光署統計，桃園1至8月整體旅遊人潮較去年同期增加1倍、突破6400萬人次，觀光旅館住用率突破66.3％創歷年新高，都顯示桃園觀光動能持續攀升。

此外邀請桃園出身的I-DLE成員舒華擔任觀光大使，以及派偉俊創作的桃園原創歌曲《After Landing》YouTube點閱突破百萬，都是成功的城市行銷手法。市府期待持平給予市府團隊公道的回饋，不需要忽略桃園城市行銷帶來具體效益，更不需要應和刻意貶低桃園的言論。

