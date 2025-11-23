黑眼豆豆睽違20年在臺開唱 中文高喊「你好！臺灣！」

▲黑眼豆豆昨晚（11/22）引爆桃園陽光劇場。

更感性提到：「沒有臺灣世界就不會有連結，我等不及要再回來」

【記者 李宏燁／桃園 報導】睽違20年在臺開唱的葛萊美嘻哈電音天團黑眼豆豆（Black Eyed Peas），昨晚（11/22）引爆桃園陽光劇場，全球經典神曲〈Let’s Get It Started〉〈Boom Boom Pow〉、〈I Gotta Feeling〉、〈Pump It〉音樂一下，現場宛如變身成大型音樂派對。看到粉絲們高舉雙手、隨著節奏忘我搖擺，熱情程度連團員都忍不住以中文高喊：「你好！臺灣！」。

演唱會以〈Let’s Get It Started〉震撼開場，接著是YouTube超過5憶次播放的〈Boom Boom Pow〉強烈節奏瞬間點燃現場，粉絲馬上進入瘋狂狀態；之後〈Rock That Body〉、〈Ritmo〉等一連串夜店必備神曲不間斷火力全開，現場彷彿變成巨型派對舞池。首度隨團在臺開唱的菲裔美籍團員J Rey Soul也忍不住興奮高喊：「台灣！尖叫聲！」，更為即將在十一月二十八日生日的團員apl.de.ap帶來驚喜，帶領全場一起合唱生日快樂歌。

元老級成員will.i.am、apl.de.ap、Taboo以絕佳實力嗨翻現場，第一次在台演出的J Rey Soul更以她極具爆發力的嗓音和性感魅力驚艷全場，團員們不僅在台上默契滿點，更不時與台下粉絲互動，甚至多次忘我高喊臺灣，讓尖叫聲幾乎劃破桃園夜空，場面相當熱烈。

演唱會進入尾聲，台上團員和粉絲手比愛心互相傳達愛意，will.i.am感性表示：「臺灣粉絲很棒，科技也是，謝謝臺灣，沒有臺灣世界就不會有連結，我等不及要再回來」，接著便響起宣導世界反戰和平之歌〈Where Is The Love?〉，此時全場默契一同打開手機手電筒，閃耀白光為和平祈禱；而最後壓軸神曲〈I Gotta Feeling〉音樂一下，現場氣氛馬上驟變，伴隨彩帶噴發讓全場再度陷入瘋狂，在成軍30週年重要時刻重返臺灣開唱，黑眼豆豆再次以音樂證明他們的傳奇地位，為臺灣演唱會畫下完美句點。（圖／聯合數位文創提供）