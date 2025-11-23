「黑眼豆豆」睽違20年空降寶島 讚嘆台灣科技：等不及再回來

「黑眼豆豆」昨晚在桃園陽光劇場開唱。聯合數位文創提供



葛萊美嘻哈電音天團「黑眼豆豆」（Black Eyed Peas）睽違20年，昨晚（11╱22）空降桃園陽光劇場開唱，團員忍不住以中文高喊：「你好！台灣！」will.i.am更感性表示：「台灣粉絲很棒，科技也是，謝謝台灣，沒有台灣世界就不會有連結，我等不及要再回來。」

「黑眼豆豆」在成軍30周年重返台灣開唱，以〈Let's Get It Started〉開場，接著演唱YouTube超過5憶次播放的〈Boom Boom Pow〉讓粉絲馬上進入瘋狂狀態，之後〈Rock That Body〉、〈Ritmo〉等一連串夜店必備神曲讓現場彷彿變成巨型派對舞池。

「黑眼豆豆」把桃園陽光劇場變成巨型派對舞池。聯合數位文創提供

首度隨團在台開唱的菲裔美籍團員J Rey Soul以極具爆發力的嗓音和性感魅力驚豔全場，還忍不住興奮高喊：「台灣！尖叫聲！」更為11月28日生日的apl.de.ap帶來驚喜，帶領全場一起合唱生日快樂歌。

尾聲，團員和粉絲手比愛心互相傳達愛意，接著響起宣導世界反戰和平之歌〈Where Is The Love？〉，此時全場一同打開手機手電筒為和平祈禱，最後以壓軸神曲〈I Gotta Feeling〉伴隨彩帶噴發掀高潮，畫下完美句點。

