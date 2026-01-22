黑箱滑板1／滑板選訓爆爭議！選手放棄資格卻未遞補 家長怒控委員會雙標

過去曾被視為次文化的滑板運動，於2020年首次被納入東京奧運，吸引各路好手一起大展身手。（圖／示意圖，與本案無關／中新社）

單項運動協會爆黑箱！過去曾被歸類為次文化中的滑板運動，自從2020年首次被納入東京奧運後，正式進入國際舞台，各路好手無不想要大展身手，同時也提供青少年們一個可以發光的舞台。然而中華民國滑輪溜冰協會卻被控訴，有選手好不容易在積分賽制中取得第4名的成績，事後原獲得第3名的選手放棄培訓資格，但協會卻未依規定遞補，反觀女子組發生同樣狀況，卻依規定遞補，讓選手家長相當不滿。

H姓選手家長表示，孩子今年15歲，相當熱愛滑板，自己也非常支持小孩喜歡的運動，「只要有比賽就一定會去比」，但在比賽的過程中卻陸陸續續察覺隸屬滑輪溜冰協會的滑輪板委員會於賽制設計與執行時出現比賽不公的情形。H爸爸表示，以協會規定之積分來看，當時兒子的排名為第4名，但國手培訓資格僅取前3名，也是這前3名後續才能繼續報名參與奧運資格賽，兒子當時看起來確實不符合資格，因此也未再進一步爭取。

只是讓他不滿的是，他們直到培訓計畫幾乎結束時才發現，同樣出去培訓的女子組與男子組中，女子組有3名選手前往培訓，但男子組培訓選手卻僅有2名，一問才知道男子組中的第3名選手放棄資格，依規定照理來說應遞補第4名的兒子，但他們至今卻未收到相關通知。

更讓他氣憤的是，事後打聽才發現，女子組中的培訓選手也出現放棄遞補情形，但兒子卻未被通知遞補培訓，甚至喪失能夠參與奧運資格賽的機會。過往滑輪比賽中，男子組的競爭都相當激烈，前4名選手分數幾乎相差不大，如今卻無端喪失培訓資格，「真的非常可惜。」。

H爸爸指出，不只委員會未依規定遞補選手，讓選手喪失培訓資格，就連委員會現有運行的積分制也出現疑慮。根據現階段已公布之簡章來看，委員會每年應舉辦3場比賽，並在3場比賽中選取2場成績較好的，若選手曾參與國際賽，則可以參與國際賽事的成績進行加權。

該積分運行方式乍看並無問題，但在2025年的比賽中，滑輪板委員會卻僅舉辦2場比賽，也未對外說明為何少辦一場的原因，並直接拿取2024年的成績作為評分依據，其中獲得第一名的選手也因國際賽事加權獲得加分機會。儘管委員會對外表示選手可以自由報名參加國際賽事，但現實是選手要想參與國際賽，還是得透過委員會同意，才能代表台灣出國比賽，「參賽名單還是他們說了算」，讓其他選手幾乎沒有加分的可能，更有可能讓競爭激烈的男子組中，僅有「固定加權」才能獲得代表台灣比賽的資格。

而讓H爸爸相當擔憂的是，如今2026名古屋亞運比賽在即，但委員會至今卻未辦理任何選手選拔賽事，或是說明相關選拔方式，若以現行積分制來看，卻又會陷入同樣的死循環內─「曾參與過國際賽事的選手幾乎永佔第一」，甚至今年最新積分排名中出現單場賽事排名第8名的選手因過去成績較好，仍穩居第3名成績的現象，「運動員能有幾個4年可以等？」。

H爸爸也表示，儘管所有賽事看似全部對外公開，但實際上卻有深深的資訊不對等感受，他們不少資訊都是事後才得知，就連比賽也是，想知道近期是否有舉辦賽事，「你只能看跟協會比較好的選手最近都跑到哪裡訓練，從這裡推測那個場地應該最近要比賽」。而所謂已公告比賽，甚至還有在比賽前2周才得知消息，現在只希望協會能「公平公開」，「至少要公告嗎，把條件寫清楚，讓大家都知道。」。

對此，中華民國滑板溜冰協會在本刊截稿前尚無回應。

