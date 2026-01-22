黑箱滑板2／黑歷史曝！滑輪板委員變賣政府補助器材 他被抓包火速刪文

時任中華民國滑輪溜冰協會滑輪板委員會的鄭姓委員，其2022年時被抓包將政府補助經費購買的滑板於社團上販售。（圖／民眾提供）

中華民國滑輪溜冰協會被控訴，有選手好不容易在積分賽制中取得第4名的成績，第3名選手放棄培訓資格，但協會卻未依規定遞補，反觀女子組發生同樣狀況，卻依規定遞補，讓選手家長相當不滿。然而該協會過往的爭議早非這一樁，2022年就曾發生過已獲得國手資格的花式滑輪溜冰選手遭落選選手要求重賽；而此次爆出爭議的滑輪板委員會，時任鄭姓委員更直接被抓包，將以政府補助經費採購給選手的滑板與滑板鞋疑似違法變賣。

據了解，有知情人士發現時任中華民國滑輪溜冰協會滑輪板委員的鄭姓委員，2022年12月23日於臉書社團「滑板人交流區」中張貼貼文販售滑板與滑板鞋，在文中說明該滑板入手管道為「參與潛力選手訓練贈與選手的板子」，並在備註表示「因小孩有特定使用品牌，在此便宜售出」。然而實際與選手培訓時所使用的滑板比對就可明顯發現，選手參與培訓，使用以政府補助經費購買之板子與鄭姓委員於社團中所販售之滑板「完全一樣」。

實際與選手培訓時所使用的滑板比對，可以明顯發現滑輪板委員會鄭姓委員所販售的滑板與培訓時一模一樣。（圖／民眾提供）

有家長發現後也在第一時間將販售資訊全數截圖，發現鄭姓委員於2022年10月便開始陸續在社團上變賣「潛力培訓之相關器材」，每塊滑板販售價格從1800元至2000元不等，總共自2023年初陸續PO出3則貼文，幾乎篇篇完售；而不只是鄭姓委員，潛培計畫中的一名A選手，也同樣被家長抓包將潛培補助器具上網變賣，事後家長也怒向教育部體育署（現為運動部）寄出陳情信。

家長在陳情信中怒指，嚴重譴責鄭姓委員與A選手將政府補助給選手訓練的滑板與滑板鞋私下違法變賣，把政府補助給選手訓練的器具變成違法斂財工具，而鄭姓委員甚至也在臉書文章中提到「非選手固定使用品牌」，懷疑行政與採購人員是否有圖利廠商之嫌疑。

不只時任鄭姓委員被爆出將政府補助經費所購買之滑板私下販售，一名A選手也同時被發現將板子私下出售。（圖／民眾提供）

不過陳情信寄出後，卻僅收到教育部體育署回覆表示，本署已函請該會調查釐清，俟該會函復後另案回復臺端，但他等來的卻不是相關回復，而是鄭姓委員將臉書上的販售文全數刪除，隨後就再也未有下文。

而在花式滑輪溜冰黑箱上，2022年時，杭州亞運受到疫情影響，滑輪溜冰協會先前通過比賽選出的國手資格代表也因此重新選拔，洪姓選手在拔賽中脫穎而出，獲得代表台灣出賽資格，事後卻被落選選手的教練以「埋沒台灣優秀選手」為由，主張選拔賽中有行政瑕疵，要求重賽。離譜的是，協會竟也同意重賽，洪姓家長事後怒投訴媒體，卻被協會恫嚇「再向媒體說話，恐連出賽資格都沒有」，所幸最終順利獲得出賽資格，並在杭州亞運中摘金。

對此，中華民國滑板溜冰協會在本刊截稿前尚無回應。

