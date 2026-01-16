黑米買一送一竟買到「發霉5年貨」 衛生局下令業者改

民眾購買黑米後發現米粒發霉結塊，針對民眾檢舉黑米過期爭議，衛生局已責令業者全面檢討效期管理流程。（圖／民眾提供、衛生局提供）

有桃園市民近日於知名連鎖賣場購買黑米產品，返家後打開包裝驚見米粒發霉結塊，查驗效期後更發現商品標示有效日期為民國109年12月27日，距離購買日已逾期將近5年。民眾質疑食安管理漏洞，並於去年12月29日凌晨透過市府1999專線通報檢舉，提供發票與照片作為佐證。

民眾購買黑米後發現米粒發霉結塊，仔細查看才驚覺商品已過期近5年。（圖／民眾提供）

該民眾在社群平台發文指出，當時趁賣場「買一送一」優惠購買兩包黑米，未料開封後發現明顯異常。他強調，這並非造假或自導自演，「誰會故意留兩包米五年再拿出來配合促銷？」並表示自己關注的是食品安全，盼望賣場改進，稽查單位能落實監管。

桃園市衛生局表示，接獲通報後已派員於1月6日赴賣場進行無預警稽查，雖現場未發現同批次商品，仍將民眾提供的證據列入調查。衛生局要求業者針對商品進貨、庫存管理及效期控管提出書面說明，並即刻強化內部品管程序。該賣場已被列為重點查核對象，後續將不定期加強稽查。

對於民眾反映稽查結果「因現場未見商品而無法認定異常」，衛生局回應，將持續依據相關證據辦理，並重申一旦查獲實際違規，將依《食品安全衛生管理法》依法處置，確保市民消費權益不受侵害。

賣場方面則表示，配合1月6日稽查時，現場與倉儲均未發現過期商品，公司設有完整品管機制，每日巡檢貨架，每月進行效期查核。此外，針對此次事件，賣場已展開內部調查與法律蒐證作業，以維護商譽與消費者信賴，並指出生產該批黑米的供應商也已著手調查釐清事實。

